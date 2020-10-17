保護傘餐廳遭潑穢物損失嚴重 宣布停業一週

協助在台尋求庇護港人維持生計的「保護傘」餐廳昨天中午遭潑穢物。經清潔與盤點，保護傘今晚近10時在臉書（Facebook）宣布，因冰箱、廚房設備均被汙染需全部更換，將停業約一週。圖／中央社

協助在台尋求庇護港人維持生計的「保護傘」餐廳昨天中午遭潑穢物。經清潔與盤點，保護傘今晚近10時在臉書（Facebook）宣布，因冰箱、廚房設備均被汙染需全部更換，將停業約一週。

公告稱，由於店面昨天被肇事者蓄意破壞，員工髒物入眼，延醫求治。冰箱及廚房設備均被汙染，需全部更換、重新安裝，因此將停業約一星期。

公告表示，保護傘自4月開業，謹守各項法例，從未接獲任何投訴或政府任何指示。「肇事者預謀及別有用心之中傷言詞，實令人齒冷」。

公告最後並寫道「在此艱苦抗爭路上，能與諸君共事共勉，實乃吾等之榮。香港，加油！」

「保護傘」餐廳由香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐開設，昨天中午遭一名25歲莫姓男子潑灑穢物。據了解，粗估損失逾新台幣10萬元。

台北市警方今天凌晨逮捕涉案的25歲莫男到案，他一開始聲稱是因消費糾紛才心生報復，後來坦承收受3名男子1萬5000元酬勞後犯案。台北地檢署偵辦後將莫男聲押禁見。

台北地院審理後認為，本案尚有關鍵共犯未經檢察官訊問、幕後主嫌在逃，若釋放莫男，莫男與共犯、幕後主嫌等人極有可能透過各種方式相互勾串，使案情晦暗不明，因此裁定羈押禁見。

檢警晚間也循線逮捕3名教唆者，包含2名約20多歲李姓男子及25歲江姓男子，其中2名李男為表兄弟，江男為莫男的高中同學。據了解，警方發現涉嫌教唆的3名男子晚間在法院附近徘徊，立即將3名男子拘提到案，目前警方正在調查中。