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潑糞男遭羈押禁見 原因是法官指他「自我約束力不高」
台北市「保護傘」餐廳昨天中午遭人潑糞，市警局組成專案小組偵辦，調閱相關監視器、查訪、現場鑑識，逐一抽絲剝繭，鎖定嫌犯去向後，昨天深夜在汐止查獲坐計程車回到住處的莫姓犯嫌到案，起出作案鞋帽、背包及裝穢物水桶，今天凌晨帶莫重回現場找丟棄的衣服及桶子，詢後依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪嫌送辦，台北地檢署檢察官以他涉嫌重大、且有串證之虞，訊後聲押禁見，北院認為莫犯後煙滅證據，僅受金錢誘惑就傷害不認識的店家，代表若未來又受金錢誘惑，有再犯之虞，裁准羈押禁見。
法官指出，莫嫌坦承犯行，前後供詞不一，犯案後刪除通聯紀錄，丟棄所穿衣物及犯罪工具，犯案時戴口罩、遮掩面容，煙滅證據，種種事跡還有待檢察官追查。
法官認為，莫嫌案發前跟餐廳老闆、員工無恩怨，受金錢誘惑犯罪，代表莫嫌自我約束能力不高，又因他無穩定收入，未來可能再受金錢誘惑犯罪，有反覆實施傷害、恐嚇之虞。
法官指出，目前網路通訊軟體發達，若將莫嫌釋放，他與共犯及幕後主使可能串證，且幕後主嫌正在逃，裁定羈押禁見。
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