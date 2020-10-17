快訊

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

一紙公文想幹嘛就幹嘛 江啟臣：蔡政府「誠信」出問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潑糞男遭羈押禁見 原因是法官指他「自我約束力不高」

聯合報 / 記者廖炳棋蔡翼謙／台北即時報導

「保護傘餐廳」傳出遭人惡意潑糞。圖／取自「保護傘餐廳」臉書
「保護傘餐廳」傳出遭人惡意潑糞。圖／取自「保護傘餐廳」臉書

台北市「保護傘」餐廳昨天中午遭人潑糞，市警局組成專案小組偵辦，調閱相關監視器、查訪、現場鑑識，逐一抽絲剝繭，鎖定嫌犯去向後，昨天深夜在汐止查獲坐計程車回到住處的莫姓犯嫌到案，起出作案鞋帽、背包及裝穢物水桶，今天凌晨帶莫重回現場找丟棄的衣服及桶子，詢後依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪嫌送辦，台北地檢署檢察官以他涉嫌重大、且有串證之虞，訊後聲押禁見，北院認為莫犯後煙滅證據，僅受金錢誘惑就傷害不認識的店家，代表若未來又受金錢誘惑，有再犯之虞，裁准羈押禁見。

法官指出，莫嫌坦承犯行，前後供詞不一，犯案後刪除通聯紀錄，丟棄所穿衣物及犯罪工具，犯案時戴口罩、遮掩面容，煙滅證據，種種事跡還有待檢察官追查。

法官認為，莫嫌案發前跟餐廳老闆、員工無恩怨，受金錢誘惑犯罪，代表莫嫌自我約束能力不高，又因他無穩定收入，未來可能再受金錢誘惑犯罪，有反覆實施傷害、恐嚇之虞。

法官指出，目前網路通訊軟體發達，若將莫嫌釋放，他與共犯及幕後主使可能串證，且幕後主嫌正在逃，裁定羈押禁見。

法官認為莫嫌有再犯可能，今天晚上將他裁定羈押禁見。圖為報系資料照
法官認為莫嫌有再犯可能，今天晚上將他裁定羈押禁見。圖為報系資料照

恐嚇 檢察官 公然侮辱

延伸閱讀

保護傘餐廳遭潑糞 主嫌遭聲押禁見獲准

潑糞「保護傘」餐廳 警再逮捕三共犯

保護傘遭潑糞今破案 柯文哲：北市抓嫌犯用小時當單位

潑糞成為滋事慣用手段？ 律師分析：刑責輕、賠償金額低

相關新聞

保護傘餐廳遭潑穢物損失嚴重 宣布停業一週

協助在台尋求庇護港人維持生計的「保護傘」餐廳昨天中午遭潑穢物。經清潔與盤點，保護傘今晚近10時在臉書（Facebook）...

潑糞男遭羈押禁見 原因是法官指他「自我約束力不高」

台北市「保護傘」餐廳昨天中午遭人潑糞，市警局組成專案小組偵辦，調閱相關監視器、查訪、現場鑑識，逐一抽絲剝繭，鎖定嫌犯去向...

潑糞「保護傘」餐廳 警再逮捕三共犯

「保護傘」餐廳遭潑糞，警方昨天逮捕潑糞的莫姓男子，並清查幕後共犯，莫嫌被移送到檢方後，坦承他因為缺錢，因此答應高中江姓好...

南投埔里居家檢疫者猝死 化驗結果新冠肺炎為陰性

南投縣50歲黃姓男子9天前從大陸廈門返台，在埔里自家居家檢疫，昨天上午卻被母親發現口吐白沫死亡，連夜送到南投殯儀館由檢察...

保護傘餐廳遭潑糞 主嫌遭聲押禁見獲准

台北市「保護傘」餐廳昨天中午遭人潑糞，市警局組成專案小組偵辦，調閱相關監視器、查訪、現場鑑識，逐一抽絲剝繭，鎖定嫌犯去向...

2男疑毒駕自撞路樹！一重傷一輕傷 警眼尖車內搜出槍毒

2名男子今天凌晨開車行經新北市板橋區，疑失控自撞路樹，車頭幾乎全毀，造成一重傷一輕傷，員警到場處理眼尖發現車內有改造槍彈...

保護傘餐廳遭潑糞主嫌避重就輕 檢方聲押禁見

台北市「保護傘」餐廳昨天中午遭人潑糞，市警局組成專案小組偵辦，調閱相關監視器、查訪、現場鑑識，逐一抽絲剝繭，鎖定嫌犯去向...

日本出現「剪卡詐騙」 刑事局憂國內歹徒模仿提醒注意

刑事局今天指出，日本出現新型態「剪卡盜領」詐騙犯罪模式，刑事局擔心國內詐騙集團模仿，呼籲民眾針對電話詐騙提高警覺，千萬不...

保護傘遭潑糞今破案 柯文哲：北市抓嫌犯用小時當單位

「保護傘Aegis」昨天遭黑衣人潑雞糞，警方徹夜追查，17日逮捕一名25歲的莫姓嫌犯到案。台北市長柯文哲下午出席北市聯合...

潑糞成為滋事慣用手段？ 律師分析：刑責輕、賠償金額低

台北市「保護傘」餐廳昨天中午遭人潑糞，警方逮捕25歲莫姓犯嫌到案，日前信義區也有女子遭人當街潑糞；律師黃仕翰表示，潑糞在...

埔里居家檢疫男口吐白沫身亡 新冠肺炎採檢陰性

南投縣埔里黃姓男子日前從中國返台後進行居家檢疫，昨天被發現倒臥屋內，口吐白沫身亡，中央今天通知南投地檢署，黃男的武漢肺炎...

針對全國類似保護傘的挺港餐廳 警政署通令加強保護

警政署指出，台北市「保護傘餐廳」遭人潑糞案，警政署嚴厲譴責暴力行為，台北市警察局在案發後幾個小時內迅速逮捕嫌犯，查扣相關...

熱門新聞

南投埔里居家檢疫者猝死 化驗結果新冠肺炎為陰性

海豚灣戀人童星長大打死人判賠357萬元 單親媽痛失獨子

吃不到就動手？醉男不甘久候 率眾砸宜蘭名店「城隍早餐」

王永慶女婿簡明仁涉假交易32億 北檢諭令500萬交保

「保護傘」餐廳潑糞男到案 稱用餐吃壞肚子才起意報復

R22直昇機現蹤台東上空 檢警依違反航空法搜索逮人扣機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。