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2男疑毒駕自撞路樹！一重傷一輕傷 警眼尖車內搜出槍毒
2名男子今天凌晨開車行經新北市板橋區，疑失控自撞路樹，車頭幾乎全毀，造成一重傷一輕傷，員警到場處理眼尖發現車內有改造槍彈和毒品，警詢後依違反槍砲、毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市消防局今天凌晨零時50分獲報，在板橋區縣民大道與民生路口發生車禍，救護人員到場，發現一輛汽車疑似自撞路旁路樹，車頭幾乎全毀，駕駛許姓男子（39歲）身上多處擦挫傷，疑有內臟出血情形，送往亞東醫院開刀救治，目前無生命危險；同車乘客陳姓男子（43歲）下顎遭到撞擊，但表示不須就醫。
警方獲報到場處理時，員警眼尖發現駕駛座下方有一手提包，包包內露出疑似黑色的槍托，經現場附帶搜索後，在包包內起出改造手槍2把、子彈15顆還有注射針頭及海洛英一包，重約3公克。
據了解，許男疑似胰藏破裂出血，經緊急開刀搶救後，暫無生命危險，目前仍往院觀察中，但經抽血檢測有毒品反應，而同車陳姓男子否認持有槍彈和毒品，辯稱警方所查獲的都是許男所有。警方將待許男清醒後進一步調查釐清，全案也依違反槍砲、毒品及公共危險罪嫌將二人移送新北地檢署偵辦。
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