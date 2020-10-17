保護傘餐廳遭潑糞主嫌避重就輕 檢方聲押禁見

台北市「保護傘」餐廳昨天中午遭人潑糞，市警局組成專案小組偵辦，調閱相關監視器、查訪、現場鑑識，逐一抽絲剝繭，鎖定嫌犯去向後，昨天深夜在汐止查獲坐計程車回到住處的莫姓犯嫌到案，起出作案鞋帽、背包及裝穢物水桶，今天凌晨帶莫重回現場找丟棄的衣服及桶子，詢後依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪嫌送辦，台北地檢署檢察官以他涉嫌重大、且有串證之虞，訊後聲押禁見，待法院開庭審理。

據了解，莫（25歲，傷害前科）稱犯案前一天，到餐廳用餐卻吃壞肚子，導致腸胃不適，一時不爽決定潑糞，警方對他說詞存疑，甚至以「鬼扯」形容。

警方認為，莫背後有人唆使，動機是政治還是其他糾紛，還要進一步調查，全案先依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪嫌送辦，持續追查幕後主使；北檢今天下午複訊後將莫聲押禁見。

據調查，莫目前失業，警方懷疑他有幫派背景，但調閱相關資料未發現，目前查扣他手機，發現有刪除跡象，便將手機送鑑識中心還原，釐清他犯案前與何人曾聯繫過。