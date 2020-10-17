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保護傘餐廳遭潑糞主嫌避重就輕 檢方聲押禁見
台北市「保護傘」餐廳昨天中午遭人潑糞，市警局組成專案小組偵辦，調閱相關監視器、查訪、現場鑑識，逐一抽絲剝繭，鎖定嫌犯去向後，昨天深夜在汐止查獲坐計程車回到住處的莫姓犯嫌到案，起出作案鞋帽、背包及裝穢物水桶，今天凌晨帶莫重回現場找丟棄的衣服及桶子，詢後依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪嫌送辦，台北地檢署檢察官以他涉嫌重大、且有串證之虞，訊後聲押禁見，待法院開庭審理。
據了解，莫（25歲，傷害前科）稱犯案前一天，到餐廳用餐卻吃壞肚子，導致腸胃不適，一時不爽決定潑糞，警方對他說詞存疑，甚至以「鬼扯」形容。
警方認為，莫背後有人唆使，動機是政治還是其他糾紛，還要進一步調查，全案先依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪嫌送辦，持續追查幕後主使；北檢今天下午複訊後將莫聲押禁見。
據調查，莫目前失業，警方懷疑他有幫派背景，但調閱相關資料未發現，目前查扣他手機，發現有刪除跡象，便將手機送鑑識中心還原，釐清他犯案前與何人曾聯繫過。
莫潑灑餐廳穢物，是他到屠宰場撿拾雞糞、內臟等廢棄物，加上泥土、水等製作；他犯案來回都搭計程車，犯案後沿途丟棄衣物、桶子，再坐計程車回汐止住處。莫針對是否有人指使一事堅不吐實，警方將繼清查。
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