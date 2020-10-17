日本出現「剪卡詐騙」 刑事局憂國內歹徒模仿提醒注意
刑事局今天指出，日本出現新型態「剪卡盜領」詐騙犯罪模式，刑事局擔心國內詐騙集團模仿，呼籲民眾針對電話詐騙提高警覺，千萬不要隨意交付金融卡。
警方說，根據日本媒體報導，近期新型態「剪卡盜領」詐騙手法在日本各地橫行，從今年2月起案件量不斷攀升，至8月為止。日本全國發生此類詐騙共計185件，被害金額超過日幣4億元，雖然此種犯罪手法目前在台灣還沒有發生，但警方擔心不肖犯罪集團模仿此，衍生新型態「剪卡盜領」詐欺犯罪，呼籲民眾針對電話詐騙提高警覺。
新型態「剪卡盜領」詐騙手法，是以高齡者為被害人目標，撥打電話佯稱為警察署刑事人員，偵辦詐欺案件後，發現被害人金融卡遭人誤用後並冒領，雖然犯嫌已查緝到案，但是被害人金融卡恐怕無法再使用。
歹徒在電話中聲稱，警察署會派員前往被害人住家，確認金融卡原本狀態，除當面核對身分及基本資料(含金融卡密碼)，也會協助作廢金融卡並回收，並通報銀行及法院此犯罪事件。
約1至2小時後犯罪集團假冒警察人員前往被害人家中，並表示要進行作廢金融卡程序，經再度核對身分後，在被害人面前剪卡，但剪卡並未損及晶片IC及磁條卡部分，僅在卡片不重要地方剪約不到2公分的三角型截角，並告知被害人該卡被註銷後必須由警方帶回，因屬犯罪證據，必須通報銀行、法院才能予以銷毀。
被害人驚慌下不疑有他，讓犯罪集團帶走卡片，由於該卡並未損及卡片重要部分，所以ATM提款機還是可以使用，被害人帳戶存款盡數為犯罪集團提領完畢。
日本警方表示，由於新冠肺炎緣故，日本犯罪發生數有下降，但以高齡者為犯罪被害目標的詐欺不法活動，並未因疫情消退；警方宣導警察機關不會詢問民眾金融卡密碼及擅自取走金融卡，呼籲民眾小心防範。
刑事局說，台日民眾國情相近，此類詐騙手法施作難度不高極易模仿，恐怕日後會遭國內不肖犯罪集團模仿從事「剪卡盜領」詐欺犯罪，刑事警察局先行呼籲國人，台灣警方不會詢問民眾金融卡密碼及擅自取走金融卡，民眾小心防範切勿隨意交付金融卡給他人以免受害。
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