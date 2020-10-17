警加強巡邏設專線窗口 保障聲援反送中運動商店

「保護傘」餐廳遭人潑穢物，犯嫌落網。警政署今天針對聲援「反送中」運動91家商店規劃加強巡邏勤務，並派專人與業者建立聯繫窗口等措施，防範刻意滋擾。圖／中央社

「保護傘」餐廳遭人潑穢物，犯嫌落網。警政署今天針對聲援「反送中」運動91家商店規劃加強巡邏勤務，並派專人與業者建立聯繫窗口等措施，防範刻意滋擾。

香港2019年發生「反送中」運動，不少參與抗爭的香港人因害怕遭港府秋後算帳，來台尋求庇護。

「反送中」抗爭者義務律師黃國桐為協助在台尋求庇護的港人維持生計，今年4月間在台北開設「保護傘」餐廳，提供部分因此來台、被稱為「手足」的港人就業機會。

「保護傘」餐廳昨天遭人潑灑穢物，警方全力動員追緝嫌犯，在案發10小時、於今晨逮捕涉案的莫姓男子，今天訊後送辦。

警政署今天發布新聞資料譴責暴力，並通令各地警局加強巡邏聲援或支持「反送中」運動的91家商店及餐廳地點，業者若遇滋擾等不法狀況，絕對依法究辦犯嫌，絕不寬貸。

警政署指出，即日起各地警局除派員警加強巡邏91家商店及餐廳，也派專人與業者建立聯繫窗口，若業者遇被滋擾或發現其他可疑狀況，警方獲報後會即刻派員依法處置。

警政署經國安等單位通知，掌握聲援、支持「反送中」理念的全台共91家商店及餐廳，為確保個資及防有心人士刻意前往滋擾，未公布相關資訊。據了解，91家業者是透過網路串聯聲援「反送中」理念，不一定由香港人開設。

香港歌手何韻詩去年9月間在台北參與遊行時遭一名蒙面男子潑紅漆，台灣銅鑼灣書店長林榮基今年4月間遭人潑漆，檢警事後查出，相關涉案人都因不滿「反送中」理念有關。

聲援「反送中」港籍人士遭滋擾案發生後，警政署持續密切注意相關情資，加上「保護傘」餐廳遭人潑灑穢物，警政署隨即針對全台共91家聲援「反送中」活動的店家，規劃員警加強巡邏，防範相關處所遭人刻意滋擾。