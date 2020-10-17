保護傘餐廳遭潑穢物 加強清潔拚20日恢復營業

「保護傘」餐廳遭潑糞。記者廖炳棋/翻攝

為來台尋求庇護的港人提供就業機會的「保護傘」餐廳，16日遭人潑穢物而暫停營業。據了解，餐廳粗估損失逾新台幣10萬元，店員目前正加強清潔，預估10月20日恢復營業。

由香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐在台開設的「保護傘」餐廳，今年4月在台北開幕，不料昨天卻遭一名25歲莫姓男子潑灑穢物，餐廳為此暫停營業，並傳出要將受污染的廚具銷毀。

中央社記者今天實地走訪「保護傘」餐廳，看見餐廳鐵門拉下一半，走道堆滿鍋碗瓢盆等廚具，而店員面對詢問也低調不願受訪。

店家友人Nancy（化名）告訴中央社，「保護傘」餐廳的損失粗估逾10萬元，且冰箱也在清理過程因電線短路導致故障，需要維修，因此實際損失還有待確認。不過，店員們近日都在努力清掃，「下週二（20日）應該可以正常營業」。

至於「保護傘」後續是否會舉辦港人的聲援活動，Nancy則表示，餐廳目前只想盡快恢復營業，所以沒有相關規劃。她也強調，這起事件無損港人對來台尋求庇護的信心，因為店員們都很清楚，這起事件與他們在台尋求庇護是「兩回事」。

Nancy也說明，「保護傘」餐廳的工作人員都是按照台灣政府的要求，透過就學、就業或投資移民等管道來台，沒有人是「難民身分」。

目前「保護傘」餐廳的案件仍在偵辦中，警政署今天也發布聲明稿表示，將由刑事警察局支援台北市警局，調查是否有幕後教唆及犯案動機，並針對全台91家支持、聲援「反送中」運動理念的餐廳及店家加強巡邏。