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潑糞成為滋事慣用手段？律師分析：刑責輕、賠償金額低
台北市「保護傘」餐廳昨天中午遭人潑糞，警方逮捕25歲莫姓犯嫌到案，日前信義區也有女子遭人當街潑糞；律師黃仕翰表示，潑糞在刑事部分，比較可能構成的是公然侮辱，刑責輕，如果提出民事人格權受侵害的求償，實務上判決多僅在十萬元以下，可能因此成為滋事份子選擇使用的手段。
律師黃仕翰指出，民眾遭人潑糞，可以主張提告包括公然侮辱，被害人感覺受辱；強制，活動、行程因此強迫被中斷；毀損，衣服、器物不堪使用；恐嚇，心生畏懼，擔心再次被害、還會有傷害行動。不過實務上，比較容易構成的是公然侮辱，刑責也較輕。
黃仕翰表示，被害民眾提出刑事告訴，可附帶民事主張人格權受侵害，提出求償，但假設求償50萬元，依雙方資歷、家庭、經濟狀況，通常判賠金額會在十萬元以下；因此潑糞是會讓被害人感受到極度困擾的手段，但刑事、民事責任較低，可能因此成為滋事份子近日選擇使用手段。
北市警方分析，從這些手法可看到，現在要滋事尋仇，事前會製造動機，營造一時衝動犯案的假象，至於選擇潑糞，則是因為認為刑責較輕，就算被抓多半可以交保，法院判刑也不會太嚴重，但又可以起到恫嚇效果；不過警方指出，就算潑糞不會造成侵入性的傷害，但會讓人有心生畏懼，因此仍會構成恐嚇罪。
新北警方說，其實潑糞、潑漆都是一種手段，要讓對方「漏氣」，以前比較常見都是潑漆、撒冥紙丟雞蛋，最近不知為何突然流行「潑糞」，有員警認為可能是前陣子信義區潑糞事件帶動「流行」。對於刑責部分，警方說其實都算是微罪，如果有其他罪名，大概也是強制或恐嚇，但可以以打民事官司求償。
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