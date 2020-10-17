埔里居家檢疫男口吐白沫身亡 新冠肺炎採檢陰性
南投縣埔里黃姓男子日前從中國返台後進行居家檢疫，昨天被發現倒臥屋內，口吐白沫身亡，中央今天通知南投地檢署，黃男的新冠肺炎採檢結果為陰性，猝死原因須進一步釐清。
49歲黃姓男子8日從中國廈門搭機返台，預計24日凌晨0時解除居家檢疫，黃母昨天送餐點時，發現黃男陳屍屋內，口吐白沫且冒血，明顯死亡。
黃男遺體昨天下午送到南投殯儀館，由法醫採集檢體送驗，中央流行疫情指揮中心今天通知南投地檢署，黃男的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）採檢結果為陰性，檢方將擇期相驗，以追查黃男確切死因。
黃母表示，兒子居家檢疫期間餐點幾乎是由她送，兩人15日還有講到話，兒子將整鍋的菜頭湯吃光，昨天送餐點時，敲門無人回應，她自行開門入內，發現兒子手腳冰冷、沒有氣息，想不到兒子突然發生憾事，讓她很不捨。
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