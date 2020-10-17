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吃不到就動手？醉男不甘久候 率眾砸宜蘭名店「城隍早餐」
宜蘭市知名早餐店「城隍早餐」，今天凌晨傳出遭醉漢砸店，原因竟是不耐久候引起顧客不滿，警方獲報後火速趕往現場，目前已循線帶回2人至分局偵辦，其他涉案男子則陸續傳喚中，全案將朝傷害、毀損、聚眾鬥毆等罪偵辦。
據了解，今天凌晨5時許，一群結束聚會的男子，分乘2部車道城隍早餐，車上9人下車後點餐，但疑似對店家處理菜單的先後順序不滿，在酒精催化下憤而大聲喧囂，9人中有5人突然出手，老闆娘一度不敵往後摔倒在地，雙方在現場爭執數分鐘，直到警方抵達後才鳥獸散。
後來警方循線陸續傳喚涉案男子到案，今上午帶回2人回宜蘭分局偵辦，其他涉案人則陸續通知其到案說明，今天上午該店也因這起意外，提早結束營業休息。
城隍早餐在宜蘭市相當知名，是許多遊客來訪宜蘭舊城區，必訪的早餐店之一，以控肉飯、煎餃、豆漿等「台式」早餐為主，因營業時間從凌晨3點至中午，也深受夜貓族喜愛。
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