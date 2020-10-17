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影／新北重陽敬老金今發放 中和警全程警戒兼宣導防詐

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

農曆九月初九重陽節將至，新北市政府為宏揚敬老美德、增進老人福祉，於重陽節前辦理敬老禮金致贈活動，中和區公所今天上午8時至晚上8時在71個處所發放重陽禮金，中和警分局因應公所敬老禮金發放工作，動員79名警力於發放處所執行護鈔、巡邏及發放處所安全維護勤務。

中和警方表示，中和區合計總發放人數約9千多人，發放總金額為1600多萬元，警方全程緊盯戒護，以防止不肖歹徒覬覦長者提領禮金後，進而發生搶奪、詐騙或竊取等情事，同時執行犯罪預防宣導工作，使市府這項敬老禮金發放政策更為貼心安全。

隨著國內的高齡化現象，詐騙集團常以「假檢警及醫療院所詐騙」與「假綁架真詐財」的方式，抓準老人家擔心受怕的心態，詐騙年長者的金錢，警方呼籲民眾「牢記1聽、2掛、3查證，防詐騙真簡單!」:

1聽：聽清楚這通電話說什麼？是否有以下關鍵字？

醫院通知：有人冒名領藥！

中華電信通知：有人冒辦門號！

警察通知：你個人資料被冒用！

檢察官說：你是詐欺人頭戶！

要將存款領出來監管帳戶！

2掛：聽完後，立刻掛上這通電話，不讓歹徒繼續操控你的情緒。

3查證：快撥165反詐騙專線查證！

警方並提醒民眾多注意住家安全，家中年長者平日多待在家中，如發現附近有可疑的陌生人應提高警覺性，應發揮守望相助的精神，告知附近的鄰居；另外，外出時要注意家中的門窗是否上鎖，必要時加裝監視器或保全系統，降低小偷行竊的動機。

新北市重陽敬老金今起發放，中和警方全程警戒兼宣導防詐。圖／警方提供
新北市重陽敬老金今起發放，中和警方全程警戒兼宣導防詐。圖／警方提供
新北市重陽敬老金今起發放，中和警方全程警戒兼宣導防詐。圖／警方提供
新北市重陽敬老金今起發放，中和警方全程警戒兼宣導防詐。圖／警方提供

詐騙集團

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