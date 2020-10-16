家中栽種大麻5百餘株 卻因味道太濃栽在鄰居檢舉

廖男在淡水、八里等地栽種大麻活株共五百餘株，數量驚人。記者柯毓庭／翻攝 廖姓男子涉嫌在新北市淡水、八里兩地開闢大麻養殖場，養殖高達5百餘株的大麻活株，淡水警方日前接獲線報，蒐證後昨天下午持搜索票前往淡水一處社區查緝，趁廖開門準備出門時將他逮捕，並現場查扣166株活大麻，警詢後廖坦承在八里地區還有一處養殖場，由警方前往查緝，共計查扣大麻活株513株、少量大麻成品以及養殖設備，警詢後依毒品罪嫌移送。

警方表示，先前接獲民眾檢舉，指出淡水一處社區內常不時傳來異味，經進一步調查蒐證，發現廖男（32歲）疑似在住宅內養殖大麻，便向檢察官聲請搜索票，於昨天持票前往搜索，趁下午3時許廖開門準備出門時上前將他逮捕，並在屋內查扣166株活大麻與養殖設備。