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家中栽種大麻5百餘株 卻因味道太濃栽在鄰居檢舉
廖姓男子涉嫌在新北市淡水、八里兩地開闢大麻養殖場，養殖高達5百餘株的大麻活株，淡水警方日前接獲線報，蒐證後昨天下午持搜索票前往淡水一處社區查緝，趁廖開門準備出門時將他逮捕，並現場查扣166株活大麻，警詢後廖坦承在八里地區還有一處養殖場，由警方前往查緝，共計查扣大麻活株513株、少量大麻成品以及養殖設備，警詢後依毒品罪嫌移送。
警方表示，先前接獲民眾檢舉，指出淡水一處社區內常不時傳來異味，經進一步調查蒐證，發現廖男（32歲）疑似在住宅內養殖大麻，便向檢察官聲請搜索票，於昨天持票前往搜索，趁下午3時許廖開門準備出門時上前將他逮捕，並在屋內查扣166株活大麻與養殖設備。
警方詢問時，廖坦承在八里還有一處更大的養殖場，經廖同意前往搜索，警方果然又在八里一處社區內發現更大的養殖場，兩次搜索加起來一共有513株活大麻，數量十分驚人，警詢後依毒品罪嫌將廖移送。
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