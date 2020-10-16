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驚！台南市衛生局遭人持西瓜刀闖入服務台 警強制送醫

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

一名民眾揮舞西瓜刀，闖入台南市衛生局東興辦公室服務台。 圖／台南市政府提供
一名民眾揮舞西瓜刀，闖入台南市衛生局東興辦公室服務台。 圖／台南市政府提供
台南市衛生局東興辦公室今天上午驚傳有人持西瓜刀闖入服務台，經現場人員安撫無效，隨即報警處理，並將該民眾強制就醫，衛生局表示，目前警方調查中，當時在場的人員並不知道為何對方會持刀闖入，若是有爭議問題則應循司法途徑解決。所幸這起事件無人受傷。

位在台南市新營區的衛生局東興辦公室在今天上午9時40分左右，遭民眾持西瓜刀揮舞闖入服務台，現場人員見狀立刻通報政風室，並嘗試安撫對方情緒，眼見安撫無效，旋即報警處理，警方到場並配合衛生單位評估，依精神衛生法第32條規定將該民眾強制就醫。

南市衛生局表示，基於偵查不公開，衛生局會配合警方調查，並尊重司法調查結果，同時呼籲任何人有所意見應循正當程序表達意見，不可使用暴力、兇器或其他具公共危險性的物品去做不法行為，這並非言論自由保障的範圍。

【中央社／台南16日電】

一名男子今天手持西瓜刀闖進台南市政府衛生局東興辦公室，嚇壞在場眾人，警方獲報趕往，雙方對峙10分鐘後，男子棄刀投降就逮。

位於台南市新營區的市府衛生局東興辦公室，今天上午9時許闖進一名手持西瓜刀的男子，這名男子揮舞西瓜刀，嚇壞在場衛生局人員及洽公民眾。

台南市警局新營分局獲報派員趕到現場，和持刀男子對峙，溝通後，男子棄刀投降，隨即被帶往警局偵訊。

衛生局初步調查，這名男子有精神疾患，疑不滿衛生局服務態度，才持刀闖進。警方偵訊後將強制就醫。

台南市衛生局東興辦公室。圖／擷取自GOOGLE地圖
台南市衛生局東興辦公室。圖／擷取自GOOGLE地圖

衛生局 強制就醫

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