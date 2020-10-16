快訊

青島5天排查新冠疫情1千萬餘人 CNN記者：令人吃驚

血汗！每月工作252小時實領1萬9 「古意」保全撐5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿懷孕乾妹被前男友始亂終棄 男持鎮暴槍毀他賓士車

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

警方將鍾、陳帶回了解。記者柯毓庭／翻攝
警方將鍾、陳帶回了解。記者柯毓庭／翻攝
24歲鍾姓男子因不滿許男（25歲）對其乾妹李女（24歲）「始亂終棄」，前天約談判不成後，今天與友人陳男（25歲）到許停放賓士車的停車場，持鎮暴槍朝車輛連射，並持鐵橇砸車再開車逃逸。警方根據許供詞鎖定鍾涉有重嫌，調閱監視畫面後在新莊地區攔下鍾的車輛，警詢後依毀損罪嫌移送。

警方調查，許與李2個月前分手後，李發現月經不來買驗孕棒驗孕，才知道已經懷孕，她向許告知此事，許質疑李趁機訛詐，要求李一同前往醫院檢查，李避不前往，覺得自己受到委屈並向乾哥鍾男哭訴，引發鍾不滿。

鍾前天找來許談判，沒有結果；昨天晚間帶著陳姓友人跑到許家敲門卻等不到人，兩人便持鎮暴槍與鐵橇，跑到許停放賓士車的停車場，由陳在車上等待、鍾持槍、鐵橇下車開了十多槍塑膠子彈砸車，並打破玻璃。

許今天凌晨到停車場牽車，才發現車輛被砸，報警處理，指稱鍾涉有重嫌；警方調閱監視畫面後，發現鍾開車出現在新莊地區，派出警力在新莊攔車，並從車上起出鎮暴槍、鐵橇等。

鍾對犯行坦言不諱，表示是不滿許對乾妹始亂終棄才動手，警詢後依毀損罪嫌移送地檢。

警方從鍾男車上起出鎮暴槍與鐵橇。記者柯毓庭／翻攝
警方從鍾男車上起出鎮暴槍與鐵橇。記者柯毓庭／翻攝
鍾持鎮暴槍、鐵橇砸毀車輛。記者柯毓庭／翻攝
鍾持鎮暴槍、鐵橇砸毀車輛。記者柯毓庭／翻攝

分手 懷孕

延伸閱讀

獨／炫富哥自砸賓士車有來頭 曾在金錢豹對天花板開槍

賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

母涉女兒遭虐死案收押 懷孕想交保沒錢沒人辦理

賓士車欲迴轉 直行妙齡女騎車撞車頭卡車底腿骨折

相關新聞

驚！台南市衛生局遭人持西瓜刀闖入服務台 警強制送醫

台南市衛生局東興辦公室今天上午驚傳有人持西瓜刀闖入服務台，經現場人員安撫無效，隨即報警處理，並將該民眾強制就醫，衛生局表...

茂管處傳「內神通外鬼」 女助理洩900萬標案圖利自家弟

高雄檢調掌握情資，茂林風景管理處張姓前工程技術女助理疑「內神通外鬼」，涉嫌洩漏禮納里綠美化工程投標細節，讓自家胞弟順利得...

執照差一天就拿到！康匠偷跑製造醫用口罩涉違法

台灣康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自製造醫用口罩，新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦今說明，康匠公司尚...

勸導違規卻遭攤販持刀追砍 彰化警閃過制伏帶回偵辦

彰化縣警局彰化分局民族路派出所今天上午10時，接獲民眾檢舉，指稱民族路、華山路附近有攤販違規擺攤營業，派出兩名員警前往勸...

露天焚燒垃圾汙染關西農村 檢警出動瓦解犯罪集團

新竹地檢署日前接獲新埔警方通報，表示有犯罪嫌疑人疑似在關西當地的農田空地露天焚燒廢棄物，檢察長得知後立即指定專責檢察官指...

不滿懷孕乾妹被前男友始亂終棄 男持鎮暴槍毀他賓士車

24歲鍾姓男子因不滿許男（25歲）對其乾妹李女（24歲）「始亂終棄」，前天約談判不成後，今天與友人陳男（25歲）到許停放...

台東毒蟲二女一男徹夜狂歡「嗨過頭」！ 社區檢舉逮人

台東長濱鄉一社區民宅近日常常出入外來民眾，且不時徹夜狂歡，鄰居不堪其擾，通報警方。成功警分局展開蒐證時，察覺該民宅有異，...

口罩大廠康匠違法生產口罩 侯友宜：全力嚴格查察

台灣康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自製造醫用口罩，新北市長侯友宜表示，新北市面對國家口罩的出包狀況，除...

影／跨縣市連續偷娃娃機栽跟斗 警直搗賊窟一網打盡

台中市西屯區逢甲商圈3家娃娃機店兌換機遭竊，經警查出陳男涉嫌重大，日前至陳位於雲林縣的租屋處，查獲陳嫌及其他5名共犯，查...

康匠無准可證生產醫用口罩 陳時中：程序上未盡義務

口罩國家隊康匠無准可證生產醫用口罩，衛福部長陳時中今天表示，康匠在程序上沒有盡到應盡的義務，不過違規情況並沒有造成嚴重影...

口罩大廠康匠違法生產口罩 新北衛生局：將再統一說明

新北地檢署指揮法務部調查局新北市調查處偵查台灣康匠製造股份有限公司涉嫌違反藥事法案件，15日會同新北市政府衛生局、桃園市...

康匠無准可證生產醫用口罩 負責人、廠長35、30萬交保

台灣康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自製造醫用口罩，新北檢方昨天指揮調查員會同新北及桃園市衛生局人員前往...

熱門新聞

女兒心臟孱弱「隨時恐猝死」 父竟性侵重判5年半

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

「基隆小謝」魚肉鄉民屢勸不聽 遭逐出太陽盟

影／捷運伸鹹豬手襲胸妙齡女 羅東運動醫學科名醫遭逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。