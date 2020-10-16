不滿懷孕乾妹被前男友始亂終棄 男持鎮暴槍毀他賓士車

警方將鍾、陳帶回了解。記者柯毓庭／翻攝 24歲鍾姓男子因不滿許男（25歲）對其乾妹李女（24歲）「始亂終棄」，前天約談判不成後，今天與友人陳男（25歲）到許停放賓士車的停車場，持鎮暴槍朝車輛連射，並持鐵橇砸車再開車逃逸。警方根據許供詞鎖定鍾涉有重嫌，調閱監視畫面後在新莊地區攔下鍾的車輛，警詢後依毀損罪嫌移送。

警方調查，許與李2個月前分手後，李發現月經不來買驗孕棒驗孕，才知道已經懷孕，她向許告知此事，許質疑李趁機訛詐，要求李一同前往醫院檢查，李避不前往，覺得自己受到委屈並向乾哥鍾男哭訴，引發鍾不滿。

鍾前天找來許談判，沒有結果；昨天晚間帶著陳姓友人跑到許家敲門卻等不到人，兩人便持鎮暴槍與鐵橇，跑到許停放賓士車的停車場，由陳在車上等待、鍾持槍、鐵橇下車開了十多槍塑膠子彈砸車，並打破玻璃。

許今天凌晨到停車場牽車，才發現車輛被砸，報警處理，指稱鍾涉有重嫌；警方調閱監視畫面後，發現鍾開車出現在新莊地區，派出警力在新莊攔車，並從車上起出鎮暴槍、鐵橇等。