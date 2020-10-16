台東毒蟲二女一男徹夜狂歡「嗨過頭」！ 社區檢舉逮人

台東長濱鄉一社區民宅近日常常出入外來民眾，且不時徹夜狂歡，鄰居不堪其擾，通報警方。成功警分局展開蒐證時，察覺該民宅有異，昨持法院搜索票進行搜查，當場查獲二級毒品安非他命7.01公克，並將陳姓女子等3人帶回偵訊，訊後依違反毒品危害條例移送地檢署偵辦。

成功警分局指出，日前才在長濱鄉舉辦治安會議暨反毒犯罪預防宣導，會後就有鄉民反映近日一間民宅內，不時有外來者出入，並徹夜傳出狂歡聲響，行為怪異，影響社區生活作息安寧，遂由長濱分駐所展開蒐證調查，確實發現該民宅有異，應有吸毒行為，即向法院聲請搜索票。

昨天清晨見時機成熟，員警進入民宅搜索，果真在民宅內查獲40歲陳姓女子、23歲李姓女子及50歲陳姓男子等3人吸食毒品，並查獲二級毒品安非他命7.01公克。訊後陳女等人坦承不諱，全案依違反毒品危害條例移送地檢署偵辦。