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台東毒蟲二女一男徹夜狂歡「嗨過頭」！ 社區檢舉逮人

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東長濱鄉一社區民宅近日常常出入外來民眾，且不時徹夜狂歡，鄰居不堪其擾，通報警方。成功警分局展開蒐證時，察覺該民宅有異，昨持法院搜索票進行搜查，當場查獲二級毒品安非他命7.01公克，並將陳姓女子等3人帶回偵訊，訊後依違反毒品危害條例移送地檢署偵辦。

成功警分局指出，日前才在長濱鄉舉辦治安會議暨反毒犯罪預防宣導，會後就有鄉民反映近日一間民宅內，不時有外來者出入，並徹夜傳出狂歡聲響，行為怪異，影響社區生活作息安寧，遂由長濱分駐所展開蒐證調查，確實發現該民宅有異，應有吸毒行為，即向法院聲請搜索票。

昨天清晨見時機成熟，員警進入民宅搜索，果真在民宅內查獲40歲陳姓女子、23歲李姓女子及50歲陳姓男子等3人吸食毒品，並查獲二級毒品安非他命7.01公克。訊後陳女等人坦承不諱，全案依違反毒品危害條例移送地檢署偵辦。

成功警分局表示，打擊毒品危害守護家園刻不容緩，「安居緝毒」工作結合村里社區、友軍機關等全面建立反毒「友善通報網」，以警民合作方式有效遏止犯罪。也呼籲民眾如有發現可疑不法情事，踴躍向警察機關檢舉。

台東長濱鄉一社區民宅近日常常出入外來民眾，且不時徹夜狂歡，鄰居不堪其擾，通報警方。成功警分局展開蒐證時，察覺該民宅有異，昨持法院搜索票進行搜查。圖／成功警分局提供
台東長濱鄉一社區民宅近日常常出入外來民眾，且不時徹夜狂歡，鄰居不堪其擾，通報警方。成功警分局展開蒐證時，察覺該民宅有異，昨持法院搜索票進行搜查。圖／成功警分局提供
警方在屋內當場查獲二級毒品安非他命7.01公克，並將陳姓女子等3人帶回偵訊，訊後依違反毒品危害條例移送地檢署偵辦。圖／成功警分局提供
警方在屋內當場查獲二級毒品安非他命7.01公克，並將陳姓女子等3人帶回偵訊，訊後依違反毒品危害條例移送地檢署偵辦。圖／成功警分局提供

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