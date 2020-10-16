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影／跨縣市連續偷娃娃機栽跟斗 警直搗賊窟一網打盡

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市西屯區逢甲商圈3家娃娃機店兌換機遭竊，經警查出陳男涉嫌重大，日前至陳位於雲林縣的租屋處，查獲陳嫌及其他5名共犯，查扣作案工具、現金、布偶等贓物，以及毒品安非他命及海洛因，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

中市西屯區逢甲商圈內數間娃娃機店5日清晨遭竊，嫌犯頭戴藍色工地帽，持械破壞兌幣箱鎖頭，偷竊現金及機臺內的娃娃，並駕駛變造過車牌的車輛進行犯案，經警方多日蒐證發現陳嫌(43歲)位於雲林縣的租屋處，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦

警方於12日晚間，在陳男租屋處停車場埋伏，趁陳嫌回家時，迅速制伏逮捕到案，並在租屋處內查獲其他5名共犯，並起獲作案工具、現金、布偶、飾品等贓物及毒品安非他命及海洛因，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌移送中地檢署偵辦。

經警方調查，陳姓等專挑娃娃機行竊，竊盜足跡遍及多地，全案由警方擴大偵辦中。

台中市逢甲商圈3家娃娃機店兌換機遭竊，經警查獲陳嫌及其他5名共犯，查扣現金、布偶等贓物，以及毒品安非他命及海洛因，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市逢甲商圈3家娃娃機店兌換機遭竊，經警查獲陳嫌及其他5名共犯，查扣現金、布偶等贓物，以及毒品安非他命及海洛因，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市逢甲商圈3家娃娃機店兌換機遭竊，經警查獲陳嫌及其他5名共犯，查扣現金、布偶等贓物，以及毒品安非他命及海洛因，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市逢甲商圈3家娃娃機店兌換機遭竊，經警查獲陳嫌及其他5名共犯，查扣現金、布偶等贓物，以及毒品安非他命及海洛因，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市逢甲商圈3家娃娃機店兌換機遭竊，經警查獲陳嫌及其他5名共犯，查扣現金、布偶等贓物，以及毒品安非他命及海洛因，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供
台中市逢甲商圈3家娃娃機店兌換機遭竊，經警查獲陳嫌及其他5名共犯，查扣現金、布偶等贓物，以及毒品安非他命及海洛因，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。圖／警方提供

毒品 竊盜 偷竊

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