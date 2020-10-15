南投檢警辦凌虐1死1傷案拘提3嫌 2人遭羈押

南投檢警持續偵辦2名廖姓男子遭毆致1死1傷命案，拘提考姓、辜姓、吳姓犯嫌到案，檢察官訊問後聲請羈押，南投地方法院今天裁定考姓與辜姓被告羈押禁見，吳姓被告則是請回。

南投水里圍毆命案有新進展，檢警發動搜索，拘提考姓、辜姓、吳姓犯嫌，南投地方檢察署檢察官昨天深夜向南投地方法院聲請羈押，法院受理後，因深夜不訊問及被告選任辯護人等因素，法官今天近午開始訊問這3名被告，下午3時裁定考姓、辜姓被告羈押並禁止接見通信，另一名吳姓被告無羈押原因，裁定請回。

南投地方法院指出，考姓、辜姓、吳姓被告都否認部分犯行，承辦法官依證人供述、卷內相關資料等證據，認為考姓與辜姓分別涉刑法剝奪他人行動自由罪、組織犯罪防制條例罪嫌重大。

南投地院表示，考量案件自今年9月4日案發至今逾1個月，仍有部分犯罪嫌疑人陸續投案或未到案，為確保將來審判，有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押原因及必要，因此，裁定考姓、辜姓被告羈押並禁止接見通信，吳姓被告無合理懷疑有檢察官羈押聲請書所指罪名，無羈押原因，請回。

黃姓男子等5人將2名廖姓男子打成1死1傷，黃男等5名犯嫌9月7日已收押，接著又有張姓男子等5人9月9日到警局說明，疑參與押人，檢方複訊後諭知張嫌等人以新台幣50萬元到60萬元不等金額交保，案件持續發展，檢警再拘提考姓、辜姓、吳姓犯嫌，不過檢方基於偵查不公開原則，未透露考姓等3人在案件的角色。