小弟幫大哥保管槍枝被逮 大哥卻恐嚇小弟家人花錢擺平

天道盟太陽會謝姓幫派份子（54歲）綽號「基隆小謝」，他自恃有幫派背景，與張姓妻子在基隆廟口一帶收保護費。

日前他唆使小弟到基隆的電子遊藝場消費，隨後就以機台故障為理由，脅逼恐嚇商家拿出15萬元花錢消災。

更誇張的是，謝嫌將自己的兩把槍枝交給小弟保管，但今年初小弟被警方查獲，槍枝也被搜出查扣。謝嫌竟不顧大哥身分，反恐嚇小弟的家人拿出30萬元解決擺平，否則就要對小弟不利，小弟家人恐懼下付錢買平安。

不料謝嫌拿到錢後食髓知味，又向小弟的家人強索金錢，小弟的家人無力負擔，只好向警方報案。

台北市刑大偵八隊與基隆市警察局第三分局共組專案小組，報請檢察官指揮偵辦，歷經數月跟監、蒐證，掌握不法事證及嫌犯身分、住居所，12日兵分多路，拘提謝嫌及該集團成員歐嫌、張嫌、覃嫌等4人到案。