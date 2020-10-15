聽新聞
test
0:00 / 0:00
小弟幫大哥保管槍枝被逮 大哥卻恐嚇小弟家人花錢擺平
天道盟太陽會謝姓幫派份子（54歲）綽號「基隆小謝」，他自恃有幫派背景，與張姓妻子在基隆廟口一帶收保護費。
日前他唆使小弟到基隆的電子遊藝場消費，隨後就以機台故障為理由，脅逼恐嚇商家拿出15萬元花錢消災。
更誇張的是，謝嫌將自己的兩把槍枝交給小弟保管，但今年初小弟被警方查獲，槍枝也被搜出查扣。謝嫌竟不顧大哥身分，反恐嚇小弟的家人拿出30萬元解決擺平，否則就要對小弟不利，小弟家人恐懼下付錢買平安。
不料謝嫌拿到錢後食髓知味，又向小弟的家人強索金錢，小弟的家人無力負擔，只好向警方報案。
台北市刑大偵八隊與基隆市警察局第三分局共組專案小組，報請檢察官指揮偵辦，歷經數月跟監、蒐證，掌握不法事證及嫌犯身分、住居所，12日兵分多路，拘提謝嫌及該集團成員歐嫌、張嫌、覃嫌等4人到案。
目前全案依違反組織、槍砲、恐嚇取財等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，警方另將依據掌握證據擴大偵辦，陸續清查其他被害人並追緝其他共犯。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言