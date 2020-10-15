影／產業道路驚見數顆彈殼 東港警方揪出改造槍彈男

屏東縣東港警分局9月底接獲報案，指在新園鄉偏僻產業道路拾獲數顆彈殻，警方調閱沿途路口監視器過濾分析，鎖定家住附近的24歲鍾姓男子涉有重嫌，昨天持搜索票前往突檢，起出一批改造槍彈和工具，他供稱只是興趣；因槍彈成品具殺傷力，警方訊後將他依違反槍砲彈藥刀管制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

有晨運民眾9月底在新園鄉一處偏僻產業道路拾獲數顆彈殻，警方到場勘察採證發現是改造子彈，經沿途調閲路口監視器過濾分析，發現行經案發地點的新園鄉鐘姓男子涉有重嫌，報請屏東地檢署檢察官李忠勳指揮偵辦，並展開跟監蒐證。

警方蒐證多時見時機成熟，昨天持搜索票到鐘姓男子新園鄉住處搜索，當場查扣改造手槍成品4把、半成品1把、模擬槍2把、改造子彈、底火、彈頭，以及電鑽、砂布等改造工具一批；鍾的父母說，兒子在工業區上班很正常，他們知道兒子愛組裝，只是興趣，只要不犯法就好，沒有在意。