影／住處如毒品咖啡包分裝場還有爆裂物 三嫌聲押獲准

23歲陳姓男子涉嫌與3名同夥在台南市北區大興街租屋，進行毒品咖啡分裝及製造疑似爆裂物，新化警分局先逮捕陳嫌，再制伏在屋內睡覺的3名同夥全案依毒品毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦，檢方聲押陳姓、黃姓及涂姓三嫌獲准，方姓男子飭回。

新化警方在今年8月間接獲情資，指位於台南市北區大興街附近有一新興毒品咖啡包分裝場，經員警持續跟監蒐證，並向台南地方法院聲請搜索票，見時機成熟，今天上午一路跟監埋伏，在台南市北區一家釣蝦場前當場查獲陳姓嫌犯（23歲），並在其所駕駛之自小客車駕駛座下方取獲第三級毒品愷他命1小包、電子磅秤1台。

幹員旋即前往其位在大興街的租屋處搜索，趁屋內方姓（20歲）、黃姓（34歲）及涂姓（26歲）等3名共犯還在睡覺，迅雷不及掩耳制伏後，在屋內搜索，當場起獲已分裝完成之新興毒品咖啡包共584包，約2880公克（經初篩呈三級毒品反應）、未分裝之新興毒品1大包，約657.91公克（經初篩呈二、三級毒品反應）、毒品咖啡包混和物1大包，約2950公克、空分裝袋2514個、分裝器具等1批、研磨臼杵2組、電子磅秤2檯、封口機1支。