陳同佳投不投案？ 蔡清祥：籲港共同打擊犯罪

陳同佳投不投案？蔡清祥：籲港方共同打擊犯罪。記者王聖藜／攝影 2018年2月發生的港女潘曉穎箱屍命案港籍凶嫌陳同佳本月傳出有意願來台投案消息，台、港官方政治喊話不斷，法務部長蔡清祥今天重申，籲港方基於共同打擊犯罪的精神，提供相關事證，好讓犯罪者能繩之於法。

陳同佳謎樣投案事件最新進展，是理律律師事務所日前發聲明指證實接受委任，並陳報承辦命案的士林地檢署，士林地檢署隨後證實收到刑事陳報狀。

依士林地檢署的說法，已接獲凃榆政、賴文萍、蔡彥守3名律師署名的陳報狀、陳同佳署名的刑事陳報狀及委任狀，陳報狀內容指，陳同佳有意願來台接受刑事審判並已委任律師辯護，不過，尚未溝通來台方式細節。

法務部國際及兩岸法律司主責「陳同佳投案」事件相關司法互助事宜，法務部長蔡清祥今天說，個案都由地檢署在處理，士林地檢署也收到陳同佳委任的3名律師的陳報狀，現在交由承辦檢察官依法處理。

蔡清祥說，陳同佳是通緝犯，當然會依照國家的法律來處理，關於台港司法互助內容部分，他呼籲港方基於共同打擊犯罪的精神，來提供相關事證，一定要讓犯罪者繩之於法。