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愛河袋屍案61歲男早預謀 低收翁遭悶死分屍全程曝光

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄愛河水面今年6月浮出2個旅行袋，被打撈起來發現竟裝著屍塊。記者林伯驊／翻攝
高雄愛河水面今年6月浮出2個旅行袋，被打撈起來發現竟裝著屍塊。記者林伯驊／翻攝
高雄61歲男子羅錦崑疑不滿80歲王姓老翁催債，涉殺人並分屍；檢警查出，羅錦崑謊稱要還錢，6月20日凌晨帶著土黃色膠帶前往，封住王翁的口鼻導致窒息身亡，離開後變裝才拿菜刀返回，切斷王翁的四肢分屍裝入旅行袋，22日凌晨於建國橋將屍袋丟入愛河，不過當天上午屍袋就浮出水面。

高雄地檢署偵結全案，依殺人罪、遺棄屍體罪嫌將羅錦崑起訴，上周四移審後，高雄地院裁定在押的羅要繼續羈押。

檢方查出，羅錦崑向低收入戶、月領1萬4000元的王姓獨居老翁借錢，而王翁頻向他催債，羅因而心生不滿，更萌生殺意，今年6月20日凌晨12點多假裝要還款，卻備妥土黃色膠帶、黑色塑膠袋、麻布手套等物前往王翁住處，兩人當時為債務一言不合互毆，他便用膠帶封住王翁口鼻、手腳部，再緊捏鼻子導致窒息死亡。

羅錦崑接著拿走王姓老翁的住家磁卡、鑰匙離去，回到他苓雅區住處的小貨車，換穿長袖襯衫、西裝褲、戴全罩式安全帽，帶著菜刀及旅行袋等物，再開車到王翁家中進行分屍；羅切下王翁的四肢後，將四肢、頭軀屍塊分裝黑色塑膠袋，再放入旅行袋，最後把現場血跡擦拭清理，約當天凌晨3點半多離去。

20日傍晚、21日羅錦崑丟棄作案衣物、膠帶等器具，屍塊則疑放在小貨車內；22日凌晨2點半許，羅開小貨車到三民區建國路家樂福愛河店旁的巷子，再騎車到建國橋上，把2屍袋丟進愛河。

22日上午及23日上午連2天高市環保局愛河溝渠打撈班的外包廠商都撈到旅行袋，警方獲報後，25日凌晨在羅錦崑住處外，趁他正要外出立即上前拘提逮人。羅接受警詢、偵訊也都全部認罪，並配合重返現場模擬棄屍情況，檢方認定他涉犯殺人罪、遺棄屍體罪嫌。

警方在6月25日拘提羅錦崑（躺地者）到案。記者林保光／翻攝
警方在6月25日拘提羅錦崑（躺地者）到案。記者林保光／翻攝
男子羅錦崑涉殺害王姓老翁後分屍，裝在旅行袋內丟進愛河。記者林伯驊／翻攝
男子羅錦崑涉殺害王姓老翁後分屍，裝在旅行袋內丟進愛河。記者林伯驊／翻攝
男子羅錦崑涉殺害老翁後，變完裝再返回分屍，將屍塊裝旅行袋背出。記者林保光／翻攝
男子羅錦崑涉殺害老翁後，變完裝再返回分屍，將屍塊裝旅行袋背出。記者林保光／翻攝

愛河 老翁 殺人

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