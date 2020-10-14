影／跨境詐團租透天厝當訓練基地 一年輸出百人赴歐洲行騙

詐騙集團在歐洲蒙特內哥羅設機房騙大陸人，刑事局年初跨境合作逮捕92人遣返，查出呂姓、林姓男子涉嫌在台招募機手，訓練1個月才送出國，前天拘提兩人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送；檢方聲押呂獲准，林以5萬元交保。

警方調查，呂姓男子（30歲）是新竹縣幫派「竹東公司」幹部，林姓男子（27歲）為其小弟，招募想快速賺錢的年輕人，去年8月起赴蒙特內哥羅的話務機房擔任機手，假冒檢警致電騙大陸人，半年多騙走4億元。

兩人在台中市沙鹿區租透天厝當「訓練基地」，找有出國行騙經驗者當老師，傳授詐騙話術，機手在此受訓1個月，熟背教戰守則再出境，警方估算一年輸出約100名機手赴歐。

外交部接獲情資後，刑事局國際科幹員赴蒙國查辦，今年1月8日在首都波德里查搜索3處機房，查獲92人，當月至3月分5批押返，3、4月在台中市拘提金主陳姓男子，傳喚8名涉洗錢共犯，6、7月在中市、彰化縣拘提話務系統商王姓男子等4人。

刑事局溯源鎖定呂、林，查出曾姓男子（42歲）協助支付話務費，陸續在竹縣行動，上月2日拘提曾，前天再拘呂及林，至於「訓練基地」已搬離。呂、林坦承招募機手，曾稱幫友人匯款，不知是供詐團使用。