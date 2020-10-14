台南市區查獲大量新興毒品分裝場 乍見製造爆裂物案

台南新化警分局根據線報，在台南市區跟監陳嫌男子後，又循線在大興街租屋處再制伏睡夢中的3名同夥，屋內有如新興毒品咖啡分裝場，並乍見有疑似爆裂物，全案依毒品毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦，檢察官聲押中。

警方在今年8月間接獲情資，位於台南市北區大興街附近有一新興毒品咖啡包分裝場，經員警持續跟監蒐證，並向台南地方法院聲請搜索票，見時機成熟，今天上午在台南市北區一家釣蝦場前當場查獲陳姓嫌犯（23歲），並在其所駕駛之自小客車駕駛座下方取獲第三級毒品愷他命1小包、電子磅秤1台。

幹員旋即前往其位在大興街的租屋處搜索，屋內逮捕犯嫌方姓（20歲）、黃姓（34歲）及涂姓（26歲）等3名共犯，當場起獲已分裝完成之新興毒品咖啡包共584包，約2880公克（經初篩呈三級毒品反應）、未分裝之新興毒品1大包，約657.91公克（經初篩呈二、三級毒品反應）、毒品咖啡包混和物1大包，約2950公克、空分裝袋2514個、分裝器具等1批、研磨臼杵2組、電子磅秤2檯、封口機1支。

警方還在屋內乍見疑似爆裂物3瓶（瓶內裝有不明液體、火藥及鐵釘），並查扣犯案手機6支及不法所得現金新台幣10萬元，據指出，嫌犯對於毒品都供稱是自用，爆裂物是用來炸土虱等，警方仍依法送刑事警察局化驗不明液體成分。