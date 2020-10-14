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孫安佐製槍未遂案父親陪同開庭 辯稱寄宿家庭只有媽媽

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

孫安佐遭控在美國製槍未遂，今天士林地方法院開庭，孫安佐在父親孫鵬和律師團陪同下出庭，孫安佐否認檢察官起訴事實，律師團則稱，孫在美國寄宿家庭只有媽媽，沒有爸爸，才會在此情況下組裝手槍；辯護人還稱，外國法律不罰，我國沒有審判權，應給予不受理判決。

律師丁榮聰稱，孫安佐當時到美國是17歲的高中生，人生地不熟，雖然有寄宿家庭，但寄宿家庭只有媽媽，爸爸不在，沒有辦法給予年紀尚輕的異鄉人妥善照顧，孫的父母非常後悔認為所託非人，在此狀況下，才會組裝手槍，但孫沒有組裝完整手槍，更不用說是犯罪使用。

丁榮聰表示，孫安佐雖有組裝槍枝零件行為，但依美國法典並非不法行為，美國檢察官沒有罪名就這行為起訴。我國檢方起訴書引用美國法典第18篇第922條規定，但在第921條對於「製造」有所定義，一個人將時間、經歷、勞力投入製造槍枝，並當作貿易與業務，販售和製造槍枝謀生牟利。

丁榮聰指出，孫安佐未違反起訴書索引的美國法條，且未舉證證明除了922條外，還有其他違法罪名；外國法律不罰，我國沒有審判權，認為應給予「不受理判決」

律師許文懷還辯護，第一，孫安佐主觀上沒有故意製造具殺傷力手槍，沒有製造槍砲專業能力，也沒有受專業訓練；第二，行為地在美國，不能用我國槍枝管制概念套用美國身上，在美國製照槍枝或持有，根本無庸經我國政府許可；第三，我國槍砲彈藥刀械管制條例第7條第1項，只有處罰製造槍枝，不能擴張解釋「組裝」兩則行為態樣惡性不同，「美國製造不包含組裝」因此不該當第7規範。

公訴檢察官稱，槍砲彈藥刀械管制條例第7條，沒有定法定名稱，實務上使用製造槍枝未遂罪，此案是看孫安佐在美國的「行為」還不是看在美國的罪名。檢方指出，美國若沒有處罰，為何要在起訴書認罪協商文件內證明？「撤回」持有犯罪工具罪，是換取孫安佐承認恐嚇威脅罪的條件。

檢方表示，我國製造槍枝罪吸收持有槍枝，且恐嚇部分也會是想像競合犯;美國鑑定人員指出「槍枝就是可以操作的」，偵查檢察官起訴製造槍枝未遂，是因為美國沒有提供殺傷力標準，才會用對孫安佐用有利的認定。

檢方質疑辯護人，外國人是否可以不用事先向美國政府做任何表示，就可以製造槍枝？「網路上可自學槍枝」非辯護人所講。丁律師又稱，美國持有犯罪工具罪和持有槍枝是不同罪名；另，922條在921條有所定義，請檢方再舉證。檢方則稱，已經說過了。

法官當庭稱，這是各自陳述、各自解讀的問題，到時將就事實整理爭執與不爭執事項，並訂於11月4日11點10分續行準備程序庭，孫安佐自行到庭，不到就會拘提。

孫安佐和其父親孫鵬在庭後，分別步出法院，搭乘不同車輛離去，未接受採訪。

孫安佐和父親分別搭車離去。記者曾原信／攝影
孫安佐和父親分別搭車離去。記者曾原信／攝影
孫安佐今出庭，否認犯罪。記者曾原信／攝影
孫安佐今出庭，否認犯罪。記者曾原信／攝影
孫鵬陪著兒子出庭，目前對此案沒有意見。記者曾原信／攝影
孫鵬陪著兒子出庭，目前對此案沒有意見。記者曾原信／攝影

槍枝管制 孫安佐

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