守護大台南治安 南警肅槍毒緝賭展成果

台南市警局通令各警分局，全力執行「掃蕩非法槍械、安居緝毒暨取締職業賭場」專案，一周來改造槍彈、毒品等，警方強調，捍衛市民治安，打擊犯罪絕不手軟。

台南市今年槍擊案共16件居全國之冠，雖全數都偵破，但仍引起外界關切，市議員呂維胤日前還在議會質詢市警局長詹永茂，市警局在議員質詢前已於本月7日執行上述專案，警方今統計成果，共查獲非制式槍枝1支、模擬槍20枝、空氣槍2支、子彈17顆；查緝毒品案共33件47人（第一、二級毒品328.63公克、第三、四級毒品4140.29公克），取締職業性大賭場2件64人。

市刑大說，其中模擬槍部分，經追查為今年8月間曾姓男子所涉槍擊案，向上溯源查出有多把改造槍彈，從南區某模型槍店購買，掌握業者廖嫌對外經營販賣操作(模擬)槍牟利，經持搜索票，查獲20支模擬槍及各式拋棄子彈（可填充火藥）281顆等物，全案先行送驗，經鑑識結果再依槍砲彈藥刀械管制條例偵處。

詹永茂表示，今年迄今南警已查獲非制式槍枝107枝、模擬槍85支、子彈1426顆，將持續對查獲槍砲案，積極向上溯源刨根。