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「雙槍阿祥」擁槍持毒藏匿多窟 警方跟監數月成功逮捕

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣張姓幫派分子涉嫌槍砲、毒品案件，被嘉義地檢通報5條罪刑通緝，縣警局朴子分局偵查隊昨天上午獲報，到他位於彰化住處攻堅，當時張嫌正在呼呼大睡，警方在張嫌家中破獲改造手槍、二級毒品安非他命等，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪，移送彰化地檢署偵辦。

朴子偵查隊會同彰化縣警察局溪湖分局偵查隊，昨天前往攻堅，當時屋外鐵門半掩，隊長林志鴻帶領攻堅小組低聲進入，張嫌看到警方到來時已被壓制，但眼神飄向床邊單人沙發，警方果然發現插在沙發中的改造手槍2支、彈匣2個、制式子彈27顆，及二級毒品安非他命5小包（毛重7.41公克）、電子磅秤、吸食工具等。

警方調查，張嫌為了躲避刑罰，四處借住友人住處躲藏逃匿，平日又因買賣毒品怕遭黑吃黑，擁有雙槍防身，友人叫他「雙槍阿祥」，朴子分局長蔡進明指示，組成代號「祥你」專案小組積極展開調查。

警方歷經月餘多縣巿埋伏跟監發現，張嫌警覺性極高，會請女友先駕車外出察看有無遭跟蹤，確認安全才從隱蔽處搭車離開，並發現張嫌在每一住處都不會待超過一星期，張嫌日前北上借住友人位於彰化民宅，刻意將汽車停在住所前30公尺外的運動公園，平日大門深鎖並有後門可直通防火巷逃竄。

張嫌坦承持有槍枝及毒品，並表示槍枝、制式子彈是跟朋友購買平日防身用，毒品是向某上游藥頭購買，自己吸食用並無販賣毒品，警方對其說法存疑，詢後將張嫌依法送辦，並將持續追查毒品及槍枝來源。

嘉義縣張姓幫派分子（左二）涉嫌槍砲、毒品案件，被嘉義地檢通報5條罪刑通緝，昨天被嘉縣警局朴子分局警員逮捕歸案。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣張姓幫派分子（左二）涉嫌槍砲、毒品案件，被嘉義地檢通報5條罪刑通緝，昨天被嘉縣警局朴子分局警員逮捕歸案。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣警局朴子分局偵查隊長林志鴻（右）昨天帶隊攻堅槍毒通緝犯住所。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣警局朴子分局偵查隊長林志鴻（右）昨天帶隊攻堅槍毒通緝犯住所。記者陳玫伶／翻攝
警方在張姓嫌犯家中破獲改造手槍2支、彈匣2個、制式子彈27顆，及二級毒品安非他命5小包（毛重7.41公克）、電子磅秤、吸食工具等。記者陳玫伶／翻攝
警方在張姓嫌犯家中破獲改造手槍2支、彈匣2個、制式子彈27顆，及二級毒品安非他命5小包（毛重7.41公克）、電子磅秤、吸食工具等。記者陳玫伶／翻攝

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