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宅男自家涉種大麻製毒品咖啡包 距離警局不到一公里

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南玉井區黃姓男子（32歲）涉嫌在自家透天厝種植大麻，玉井警方局據報前往埋伏，趁黃男出門吃早餐時一擁而上將其逮捕，持搜索票執行搜索，現場查扣大麻成株4株、種株3株、大麻葉2包共70公克、毒品咖啡包77包共374公克、紫外線燈具2組及省電燈泡1組，今天後依違反毒品危害防制條例報請台南地檢署偵辦，並持續擴大向上溯源追查毒品來源及流向。

據指出，黃姓男子（32歲，玉井人）無業，住在玉井街區，距離警察分局不到1公里，平日都宅在自家內，警方獲報他涉嫌販賣毒品咖啡包，組成專案小組經多日埋伏、跟監，蒐集不法事證後，見時機成熟，向台南地院申請搜票後，在黃的住處外埋伏，趁黃男外出時將他逮捕，黃男坦承毒品咖啡包（內有大麻及K他命）是他所，大麻是從網路購買種子種植，但只是自己施用否認販售。

警方表示，大麻為我國列管第二級毒品，依據毒品危害防制條例第4條規定：「製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金」，罪責相當重。施用毒品除了嚴重影響生命及身體健康外，更危害社會治安。

玉井警分局長邱顯良呼籲民眾切勿好奇而以身試法碰觸毒品，否則將面臨相關刑責，另應留意生活周遭是否具有毒品隱憂，如有可疑人事物，請立即撥打110電話向警察機關舉報，建立「友善通報網」，阻絕毒品流入社會，以維護民眾安居生活。

台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻，內有紫外線照射燈具。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻，內有紫外線照射燈具。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻，起出成品 。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻，起出成品 。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警方在玉井市區查獲黃姓男子涉嫌在屋內種植大麻。記者吳淑玲／翻攝

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