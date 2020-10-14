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孫安佐遭控製造槍枝未遂 被限制出境他稱：不會不爽

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

孫安佐遭控在美國製槍未遂，遭檢方起訴，孫9月至士林地方法院出庭時，作無罪答辯，堅稱自己並未製造槍械。今天法院再度開庭，孫提早至法院，接受媒體採訪表示，今天向學校請假開庭，關於遭限制出境8月，他則稱「這就是命，我不會不爽」

法院今上午11點將二度開庭，孫安佐提早55分鐘抵達法院，對媒體沒說話，直接至二樓法庭外等待，但稍早又至法院外受訪表示，今天原本有課，但沒辦法得開庭，所以向學校請假，剛剛從家裡至法院，還沒吃早餐。

孫指出，不能因個人因素要求法院開庭時間。面對大學生活如何？孫稱，滿喜歡的，大學生活滿free的，和高中生活不一樣，高中規矩很多，比較小累，大學該修到的學分有修到就好。

鼻中膈彎曲的影片，因為以前鼻塞嚴重，在台灣配合健保滿便宜的，常鼻塞的話容易精神不濟，在美國不會過敏，台灣可能比較潮濕。

孫安佐日前聲請解除限制出境，希望能出國散心，法院則裁限制出境出海8月。對此，孫說「這就是命啊！沒關係啊！他（法官）想要限制出境就限制出境，我不會不爽。」

孫安佐2018年在美國揚言持槍射擊學校遭逮，寄宿家庭中搜到槍枝零件和1600多發子彈，遭依恐怖威脅罪、外國人非法持有彈藥罪判決有罪，服刑238日後遣返回台。當時孫入境後，因涉在國外犯3年以上之罪，直抵士林地檢署應訊。

關於槍枝零件，孫在2018年1月7日至9日，上網向不同賣家買9mm格洛克（glock）19手槍滑套、槍管、覆進簧、polymer80廠牌下槍身，及其他必要手槍組裝物件，在寄宿家庭內加以「組合」，但因未能組合成功未得逞，把槍枝藏放家中。

檢方起訴認為，孫安佐從無到有，上網購買手槍零件，拼裝一把槍，「組合」也屬於製造槍枝，經台美司法互助，多次提問取得判決書、起訴書、槍枝鑑識報告等，認定這把槍是制式手槍，孫安佐涉嫌非法製造槍枝未遂，且尚未經美國法院裁判「我國具有審判權」。

今年9月4日孫安佐在辯護人丁榮聰陪同出庭，孫安佐作無罪答辯，坦承上網購買槍枝零件，但否認製造手槍未遂罪。

丁榮聰表示，美國撤回持有工具罪，僅以恐怖威脅、非移民簽證之外國人非法持有彈藥論罪判決，美國的檢察官不認為孫安佐持有槍支，且美國不罰製槍未遂，我國並無審判權。

今年9月15日，士林地院認為，依美方的檢察官起訴書、宣誓書、審判紀錄、刑事單位鑑定報告、扣案槍枝照片等證據，足認為孫涉犯修正前槍砲彈藥刀械管制條例未經許可製造手槍未遂罪嫌重大。

法院指出，孫安佐在2014年至2017年間，有多次出入國紀錄，在法庭上表示「有出國唸書計畫、疫情緩和後希望可出國散心」等，難以排除畏罪避刑不歸國，有相當理由認為有逃亡之虞。為確保日後審理及執行程序順利，從今年9月26日起限制出境出海8月。

藝人孫鵬獨子孫安佐（中）遭控在美製槍未遂。圖／本報資料照片
藝人孫鵬獨子孫安佐（中）遭控在美製槍未遂。圖／本報資料照片

孫安佐

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