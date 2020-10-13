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男子在IG涉賣電子菸 警送驗未含毒但有尼古丁觸法送辦
基隆市紀姓男子在個人臉書IG帳號，涉嫌公開刊登販賣電子菸每盒350~400元訊息。員警取得他賣的電子菸，送驗結果顯示含尼古丁成分；又與衛生局確認紀未申請許可販售含尼古丁電子菸產品，持搜索票將他逮捕，並查扣104盒電子菸、帳簿及手機等物證，警詢後依違反藥事法送辦。
基隆市警方接獲情資，有人在網路刊登販賣疑似電子菸訊息，市察局少年警察隊查緝校園毒品專任警力，依據情資執行在網路巡邏，發現24歲紀男的IG帳號公開刊登相關訊息，每盒電子菸以350元到400元價格出售。
員警在取得紀嫌販賣的電子菸後，送請交通部民用航空局航空醫務中心檢驗，結果雖未含毒品反應，但均含尼古丁成分。接著與衛生局確認紀未經申請許可販售含有尼古丁電子菸產品行為，涉違藥事法，12日持基隆地方法院核發搜索票，查緝紀男到案，並查獲電子菸104盒、帳簿及手機等物證。
基隆市警察局表示，含尼古丁電子菸納入藥品管理，且目前衛生機關並未核准電子菸產品，業者如果擅自製造或輸入，依藥事法規定可處10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，也會被處7年以下有期徒刑、併科5千萬元以下罰金。
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