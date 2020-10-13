男子在IG涉賣電子菸 警送驗未含毒但有尼古丁觸法送辦

基隆市紀姓男子在個人臉書IG帳號，涉嫌公開刊登販賣電子菸每盒350~400元訊息。員警取得他賣的電子菸，送驗結果顯示含尼古丁成分；又與衛生局確認紀未申請許可販售含尼古丁電子菸產品，持搜索票將他逮捕，並查扣104盒電子菸、帳簿及手機等物證，警詢後依違反藥事法送辦。

基隆市警方接獲情資，有人在網路刊登販賣疑似電子菸訊息，市察局少年警察隊查緝校園毒品專任警力，依據情資執行在網路巡邏，發現24歲紀男的IG帳號公開刊登相關訊息，每盒電子菸以350元到400元價格出售。

員警在取得紀嫌販賣的電子菸後，送請交通部民用航空局航空醫務中心檢驗，結果雖未含毒品反應，但均含尼古丁成分。接著與衛生局確認紀未經申請許可販售含有尼古丁電子菸產品行為，涉違藥事法，12日持基隆地方法院核發搜索票，查緝紀男到案，並查獲電子菸104盒、帳簿及手機等物證。