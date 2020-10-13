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影／毒蟲販毒獲取暴利 買百萬保時捷Macan送太太當生日禮物

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣警察局新湖分局破獲桃園製毒工廠，李姓男子等9名男女以中壢、龍潭及楊梅多處據點，共組彩虹菸製毒工廠，從購買原料、製作到販售採一條龍模式，還會加入香草精、代糖增添風味，製作過程為避免中毒，還佩戴防毒面具，一根煙販售600至700元，獲取暴利，其中一名呂姓男子甚至用非法所得現金購買百萬名車作為太太的生日禮物。

新湖警分局表示，偵查隊今年6月中旬接獲相關情資，歷經長期蒐證溯源，掌握供毒上游李男等人製造、分裝、運輸及販賣彩虹菸分工，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，10月7日到桃園市中壢區、楊梅區一帶執行拘提、搜索，查獲李男等9人。

警方當場查扣製毒原料第三級毒品「亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮」3包（重2618.9公克）、香草精、代糖、酒精、PH劑、竹篩、塑膠攪拌筒、菸絲、空菸管、乾燥機、除濕機及濕度計、製毒器具捲菸器等原料工具。

另查扣菸草半成品97箱（827公斤）、彩虹菸半成品429盒（共81萬4000支）、成品捲草4箱(7.502公斤)、彩虹菸成品204包 (共3672支) ，及不法所得880餘萬、3輛保時捷、1輛BMW、1輛LUXUS，上述查扣的成品、半成品彩虹菸總價值可達4.9億。全案依毒品危害防制條例案隨案解送桃園地檢署偵辦，目前李男等4名嫌犯收押禁見。

據了解，一根彩虹菸的成本僅5元，他們販賣時會將彩虹菸成品放入有蜜蜂圖案的包裝後裝箱，每包18根、每箱40包，一根售價600至700元，一包就破萬元，且日日出貨，賺取暴利，該製毒集團成員買車都用現金，其中一台保時捷Macan還是呂男送太太的生日禮物。而另一名嫌疑人何男疑似經營當鋪，經常在臉書分享捐錢、捐物資行善的收據，金額從數千至上萬元不等。

製毒集團販賣時會將彩虹菸成品放入有蜜蜂圖案的包裝後裝箱，每包18根、每箱40包。記者陳斯穎／攝影
製毒集團販賣時會將彩虹菸成品放入有蜜蜂圖案的包裝後裝箱，每包18根、每箱40包。記者陳斯穎／攝影
警方查扣3輛保時捷、1輛BMW、1輛LUXUS。記者陳斯穎／攝影
警方查扣3輛保時捷、1輛BMW、1輛LUXUS。記者陳斯穎／攝影
警方查扣3輛保時捷、1輛BMW、1輛LUXUS，其中一台保時捷Macan還是呂男送太太的生日禮物。記者陳斯穎／攝影
警方查扣3輛保時捷、1輛BMW、1輛LUXUS，其中一台保時捷Macan還是呂男送太太的生日禮物。記者陳斯穎／攝影
警方查扣製毒集團不法所得880餘萬。記者陳斯穎／攝影
警方查扣製毒集團不法所得880餘萬。記者陳斯穎／攝影
另一名嫌疑人何男疑似經營當鋪，經常在臉書分享捐錢、捐物資行善的收據。圖／翻攝自臉書
另一名嫌疑人何男疑似經營當鋪，經常在臉書分享捐錢、捐物資行善的收據。圖／翻攝自臉書
警方查扣製毒原料第三級毒品「亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮」3包（重2618.9公克）。記者陳斯穎／攝影
警方查扣製毒原料第三級毒品「亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮」3包（重2618.9公克）。記者陳斯穎／攝影

毒品 保時捷 當鋪

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