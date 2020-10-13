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警交友軟體釣魚抓販毒 證物驗出竟是1包海鹽他下場出爐
高雄許姓男子涉以海鹽，混充甲基安非他命毒品來出售，由於他使用交友軟體公開透露販售毒品，被員警網路巡邏發覺，喬裝買家與他面交，當場被逮。不料被查扣證物送驗，竟呈現沒有毒品成分，高雄地檢署認為未構成毒品罪，但仍依加重詐欺取財未遂罪嫌，將許起訴。
檢方調查，許姓男子今年5月26日下午2點多，用交友軟體「Grindr」以暱稱「Hi！菸美麗島交易」，向公眾透露可販賣毒品；三民一分局林姓員警察覺後，便喬裝買家跟他線上攀談，進一步加入LINE好友對話。
對話過程中，許姓男子表示「他是頭啊我是拿的人」、「我要保障頭安全」、「難保不會是臥底」、「我昨天拿2克、1克自用1克備用」、「低於3000都不正常」等毒品交易慣用語，林姓員警便跟他談妥3500元交易，並在同月28日上午11點40分於前鎮區鎮國路面交，一到場許拿出疑似毒品，林也掏出3000元時就表明身分，當場逮捕並扣走1包證物及手機。
警方後來將證物送請醫院鑑定，不料竟然只是成分只是海鹽，根本非二級毒品安非他命，檢察官則認為，雖沒構成毒品罪，但許姓男子以海鹽混充安非他命行騙，也涉加重詐欺取財未遂罪嫌。
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