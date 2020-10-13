富二代自家試槍驚動鄰里 槍毒工廠遭警破獲

新北市一間零件加工廠小開卓男在家自學改槍和製毒，日前在家中試槍而遭鄰居舉發，警方獲報後循線追查並逮補卓男，現場起獲改造槍枝和毒品海洛因等贓證物，全案依法送辦。

台北市警察局大安分局今天舉行破案記者會，偵查隊長謝志鑫表示，11日破獲一起槍枝兼製毒工廠案，警方日前獲報指44歲卓男疑在家公然試槍，槍聲大作並驚動鄰里。

經進一步調查發現，曾染毒的卓男為新北市一家傳統零件加工廠的小開，是富二代，他在新莊區家中自學改槍和製毒，擁槍自重的他竟大膽在家中試槍，不法行徑因此曝光。

警方循線蒐證並於11日至卓男家中逮人，現場起獲成品改造槍枝3支、半成品槍枝2支、震爆槍1支、子彈39發、改造槍工具一批，以及一級毒品海洛因13公克、二級毒品安非他命45公克、半成品安非他命1盒和新興毒品咖啡包18包（115公克）。

全案詢後將卓男依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，且因卓男火力強大、坐擁大量TNT黑色炸藥，警方持續向上溯源追查相關槍枝來源。