萬華暗夜3對3互砍案　最後一嫌龍山寺旁落網

台北市萬華區今晨發生鬥毆刺殺案件，蘇姓男子與兩名友人，到民和街一處民宅尋人，與現場徐姓男子及鄭姓兄弟檔發生口角，雙方一言不合大打出手，還持刀互相攻擊，導致現場2人受傷，警方獲報後立刻將滋事4人帶返偵辦、送醫救治，經11小時追查，今午1時許也將在逃的陳姓男子查緝到案。

警方調查，33歲蘇姓男子、37歲陳姓男子及38歲陳姓男子因與綽號「阿龍」的男子起糾紛，今天凌晨2時許分別騎乘兩輛機車前往萬華區民和街，找上46歲徐姓男子，及41歲、46歲鄭姓兄弟檔，要其協助「把阿龍叫出來」，未料被對方拒絕，雙方因此發生口角爭執，甚至大打出手。

過程中，蘇等人用尖刀、鋸子、羽球拍、辣椒水等武器攻擊徐等人，37歲陳男還拿出一把改造手槍射擊對方，但手槍卡彈無法擊發，蘇男3人手中的刀具還被鄭姓兄弟奪走，因此被鄭持刀回擊，導致蘇手臂被砍傷、37歲陳男大腿被刺傷。