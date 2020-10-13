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萬華暗夜3對3互砍案　最後一嫌龍山寺旁落網

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市萬華區今晨發生鬥毆刺殺案件，蘇姓男子與兩名友人，到民和街一處民宅尋人，與現場徐姓男子及鄭姓兄弟檔發生口角，雙方一言不合大打出手，還持刀互相攻擊，導致現場2人受傷，警方獲報後立刻將滋事4人帶返偵辦、送醫救治，經11小時追查，今午1時許也將在逃的陳姓男子查緝到案。

警方調查，33歲蘇姓男子、37歲陳姓男子及38歲陳姓男子因與綽號「阿龍」的男子起糾紛，今天凌晨2時許分別騎乘兩輛機車前往萬華區民和街，找上46歲徐姓男子，及41歲、46歲鄭姓兄弟檔，要其協助「把阿龍叫出來」，未料被對方拒絕，雙方因此發生口角爭執，甚至大打出手。

過程中，蘇等人用尖刀、鋸子、羽球拍、辣椒水等武器攻擊徐等人，37歲陳男還拿出一把改造手槍射擊對方，但手槍卡彈無法擊發，蘇男3人手中的刀具還被鄭姓兄弟奪走，因此被鄭持刀回擊，導致蘇手臂被砍傷、37歲陳男大腿被刺傷。

雙方從屋內混戰到巷口，蘇等人見不敵對方，旋即逃離現場，共乘一輛機車的蘇男和37歲陳男逃跑不遠，就被趕赴現場的員警攔截逮捕、送醫救治，38歲陳男則逃逸無蹤；因事後迅速掌握在逃陳男身分，警方在案發11小時，今午1時許順利在龍山寺周邊查獲陳男，目前已帶返警局接受偵詢中。

蘇姓男子與兩名友人，到民和街一處民宅尋人，與現場徐姓男子及鄭姓兄弟檔發生衝突。記者李隆揆／攝影
蘇姓男子與兩名友人，到民和街一處民宅尋人，與現場徐姓男子及鄭姓兄弟檔發生衝突。記者李隆揆／攝影
警方在現場查扣作案用刀具。記者李隆揆／翻攝
警方在現場查扣作案用刀具。記者李隆揆／翻攝

龍山寺 北市

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