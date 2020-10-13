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惡男吐檳榔汁在前女友身上 毒打後逼洗澡拍裸照搶金鍊

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子與姚姓女子在去年9月間分手後，隔沒幾天又以拿共同飼養的寵物用品為由，邀姚女到住處交付尿布，但林趁姚女到場後，將姚女關在房間內談判，還搶走姚女脖子上的金項鍊，並將檳榔汁吐在姚女身上，持木棍毆打，並將姚女帶到廁所內，強行以蓮蓬頭沖濕後，強脫姚女內衣，拍攝裸照；台中地檢署今偵結，依搶奪、強制、傷害、毀損等罪起訴。

根據起訴書，林姓男子（34歲）原與姚姓女子是男女朋友，兩人在去年9月4日分手，姚女在同年月8日，將兩人在交往時，共同飼養的寵物狗所使用的尿布，拿到龍井區林的住處交付，林趁帶姚女到房間時，強行將姚女關在房間內談判，隨後因不滿姚女的回答，林扯下姚女脖子的的金項鍊（價值約8000餘元），並放到自己的口袋內。

林姓男子扯下金項鍊後，又把檳榔汁吐在姚女身上，並以徒手、持木棍的方式，攻擊姚女，造成姚女左額、後腰、雙手臂、手指、小腿等部位有瘀傷，接著再強拖姚女到廁所內，以蓮蓬頭沖濕姚女全身，並強脫姚女衣褲，僅留下運動內衣後，再拉扯內衣讓姚女裸露胸部後，拍攝裸照，期間也摔壞姚女手機，讓姚女無法對外求援。

林犯行後又拘禁了姚女數小時後，因林有友人到訪，發現姚女受傷，出言規勸林，林才放走姚女，警方在去年9月8日深夜11時許上門查緝，當場查獲林與搶奪得來的金鍊。

台中地檢署今偵結，認定林涉傷害、毀損、搶奪、強制等罪，依法起訴，因犯意各別、行為互殊，建請院方分論併罰。

台中市林姓男子去年9月間與姚姓女子有感情糾紛，涉嫌毆打姚女、摔手機、拍裸照、搶金鍊、限制姚女行動發洩，台中地檢署今偵結，依搶奪等罪起訴。圖／報系資料照
台中市林姓男子去年9月間與姚姓女子有感情糾紛，涉嫌毆打姚女、摔手機、拍裸照、搶金鍊、限制姚女行動發洩，台中地檢署今偵結，依搶奪等罪起訴。圖／報系資料照

分手 裸照

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