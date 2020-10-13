愛客發集團經營「黑」影不斷　欠租金還找人潑漆恐嚇

知名連鎖旅館集團「愛客發」先前爆發經營糾紛，董事長徐豪雄與總經理呂自修相互提告，事件一路延燒，也有黑幫勢力捲入其中；其中，位於台北市忠孝西路亞洲廣場大樓內的營業據點，因拖欠租金問題屢次面臨房東斷水斷電，引來黑衣人多次聚集、潑漆，警方經多日蒐證，昨天循線將11名滋事分子查緝到案，詢後依組織犯罪、恐嚇等罪嫌送辦。

警方調查，台北市大同區地方角頭「下厝庄」老大，綽號「細漢芋粿」的58歲許姓男子，去年初前透過呂自修，以「協助集團資金借貸」為由進入集團內部後，巧立名目、配合暴力恐嚇手段，逐步架空徐豪雄董座位置，事後自稱董事長；近期又因疫情影響，旗下旅館住房率大大價低，遂將西門町商圈內部分旅店房間規劃成「賭場」「炮房」，要藉賭博、色情行業牟利。

其中，因旗下位於台北市忠孝西路上亞洲廣場大樓內的旅店，長期有拖欠租金問題，房東國寶集團今年申請強制執行，要對該旅店斷水斷電，許男卻數次找來黑衣人，聚集在大樓門口示威，還3度派人到國寶集團公司潑漆恐嚇。

警方獲報後介入偵辦，昨天見時機成熟，兵分多路前往雙北、花蓮、南投將11名滋事分子帶返偵辦，其中，除許男有地方角頭背景外，萬國幫洪姓大哥、北聯幫顧姓大哥、松聯幫彭姓大哥也介入其中。警方詢後依違反組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

愛客發經營糾紛已持續多時，去年4月底，徐豪雄帶著律師前往旗下2處營業據點，還在漢口街二段的辦公據點與呂自修當面對質，徐指控呂變造資料、是併吞公司的真凶，呂則反指徐與13家銀行有10億餘元欠款，連員工給薪都出問題。還利用月息1%的優惠存款向員工吸金2450萬元，雙方僵持不下，警方介入協調後，雙方揚言互告強制罪，最後徐自行離場，衝突才暫告段落。