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富家男吸毒還擁槍自重囂張試槍 警上門驚見高爆量炸藥
44歲卓姓男子平時有吸毒惡習，近期自學改造槍枝，還囂張拍攝試槍影片，警方接獲情資後，近日前往卓男位於新北市的住家搜索，當場查獲毒品海洛因、安非他命、改造槍枝成品及半成品、炸藥成品等證物，詢後依法送辦。
據悉，卓男家境富裕，其父母在新北市新莊區的住處開設零組件工廠，他平時除吸食毒品外，也上網自學改槍，近月還在家中試槍，槍聲轟然大響，驚嚇附近住戶；警方介入調查後，發現卓還囂張將試槍過程錄下珍藏。
台北市大安分局警方經數月蒐證，10月11日見時機成熟，前往卓男住處搜索，當場起獲改造槍枝成品3支、半成品2隻、震暴槍1支、子彈39枚、改槍工具一組、毒品海洛因13公克、安非他命45公克、安非他命半成品一盒、毒品咖啡包18包。
警方在現場除了毒品、槍枝外，另還發現150克高爆量炸藥半成品，及一副裝有引信的炸藥成品，據了解，若該副炸藥不慎引爆，可輕易炸毀一輛汽車，破壞力極高。
警方表示，全案詢後依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，後續將針對卓男槍枝來源持續擴大偵辦。
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