槍卡彈、刀被搶　萬華3煞上門討人反遭兄弟檔砍殺

雙方一路從屋內混戰到巷口，血濺街頭。記者李隆揆／攝影

33歲蘇姓男子與兩名友人，今晨2時許到台北市萬華區一處民宅，要求鄭姓等3名男子協助尋人，但被對方拒絕，雙方一言不合之下大打出手，過程中還拿出尖刀、鋸子等武器互相攻擊，導致現場4人受傷；警方獲報介入後，將4人帶返偵辦、送醫救治，並積極追查其中一名在逃的陳姓男子。

警方調查，蘇男與37歲陳姓男子，及另一名38歲陳姓男子，因與綽號「阿龍」的男子曾發生糾紛，今晨分別騎乘2輛機車前往萬華區民和街巷內，要求46歲徐姓男子及41歲、46歲的鄭姓兄弟檔幫忙，把「阿龍」叫出來談判，未料遭到對方拒絕，雙方一言不合大打出手。

過程中，蘇等人從機車車廂內拿出一把長約20公分的尖刀、鋸子、羽球拍、辣椒水等武器，攻擊鄭等3人，曾涉槍砲案被通緝在案的37歲陳男，還拿出一把改造手槍要射擊對方；未料，除了徐男被辣椒水噴中、痛苦不堪外，陳男手中的改造槍枝卡彈無法擊發，兩把刀具也被鄭姓兄弟檔搶下，蘇等人反遭兩兄弟持刀砍傷。

雙方一路從屋內混戰到巷口，血濺街頭，蘇等人見不敵對方，立刻騎車逃逸。其中，蘇男及37歲陳男被趕往現場的員警攔下逮捕，因2人身負刀傷、鮮血直流，警方先將其送醫救治，另一名陳男則逃逸無蹤。