淨新違法生產口罩流入下游廠商 高市發函要回收

淨新科技私設口罩生產線，違反藥事法規定。圖／高市衛生局提供

高雄口罩國家隊「淨新科技」私設機台生產口罩，部分口罩流入下游廠商，依法須在10月底前完成回收，因此高雄市衛生局日前發函其他縣市衛生局，請求協助下架淨新非法生產口罩。

橋頭地檢署9月底查出，淨新科技在2處地點私設22條醫用口罩生產線，違反藥事法57條未經核准登記擅自製造醫用口罩；高雄市政府衛生局除到場封存違法生產機具、原料及成品外，還因情節重大裁罰新台幣200萬元。

高雄市衛生局表示，6月開放自由市場販賣口罩，淨新也有提供口罩到通路販售，但因9月底查出違規產線，發現有部分非法產線生產口罩已流入下游廠商，因此除了要求業者自行回收，也請求其他縣市衛生局協助下架。

衛生局藥政科長朱孝芳表示，由於淨新違規私設產線，依法有責任在10月底前回收非法生產口罩，而淨新也已提供下游廠商名單，因此高市衛生局日前發函給下游廠商設籍縣市衛生局協助下架。至於非法生產口罩數量，則需待回收完成、統計過後才知道。

雖然淨新非法生產口罩面臨回收命運，但由於合法產線生產的口罩還是能販賣，衛生局企劃室主任張華珊表示，若民眾在市面上購買到淨新口罩，可向原購買商家查證，確認口罩是否由合法產線生產。