快訊

涉台諜案又一人！央視：卓榮泰前助理試圖策反大陸人員

空姐按規定全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淨新違法生產口罩流入下游廠商 高市發函要回收

中央社 / 高雄12日電

淨新科技私設口罩生產線，違反藥事法規定。圖／高市衛生局提供
淨新科技私設口罩生產線，違反藥事法規定。圖／高市衛生局提供

高雄口罩國家隊「淨新科技」私設機台生產口罩，部分口罩流入下游廠商，依法須在10月底前完成回收，因此高雄市衛生局日前發函其他縣市衛生局，請求協助下架淨新非法生產口罩。

橋頭地檢署9月底查出，淨新科技在2處地點私設22條醫用口罩生產線，違反藥事法57條未經核准登記擅自製造醫用口罩；高雄市政府衛生局除到場封存違法生產機具、原料及成品外，還因情節重大裁罰新台幣200萬元。

高雄市衛生局表示，6月開放自由市場販賣口罩，淨新也有提供口罩到通路販售，但因9月底查出違規產線，發現有部分非法產線生產口罩已流入下游廠商，因此除了要求業者自行回收，也請求其他縣市衛生局協助下架。

衛生局藥政科長朱孝芳表示，由於淨新違規私設產線，依法有責任在10月底前回收非法生產口罩，而淨新也已提供下游廠商名單，因此高市衛生局日前發函給下游廠商設籍縣市衛生局協助下架。至於非法生產口罩數量，則需待回收完成、統計過後才知道。

雖然淨新非法生產口罩面臨回收命運，但由於合法產線生產的口罩還是能販賣，衛生局企劃室主任張華珊表示，若民眾在市面上購買到淨新口罩，可向原購買商家查證，確認口罩是否由合法產線生產。

衛生局 口罩 高雄市

延伸閱讀

口罩國家隊員工監守自盜 一周搬走5大箱

美國奧客不給小費只賞「口罩」二字 暖心客挺老闆留小卡片

影／合康藥局疑售來源不明口罩還要告民眾 負責人遭訴

口罩漲價頻遭檢舉 公平會：已有136件移送檢調

相關新聞

淨新違法生產口罩流入下游廠商 高市發函要回收

高雄口罩國家隊「淨新科技」私設機台生產口罩，部分口罩流入下游廠商，依法須在10月底前完成回收，因此高雄市衛生局日前發函其...

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

行政院長蘇貞昌今日下午4時前往新莊視察國影中心，20多位記者準備搭貨梯前往4樓時，電梯突然下墜半層樓，現場人員立刻到場處...

3歲女童獨自在家找不到媽媽 推開窗自3樓墜落

新北市五股區某社區大樓，昨天發生3歲女童單獨在家，因為找不到媽媽，從3樓住家推開窗戶墜落意外，當時鄰居發現，想要衝過去接...

遭爆撐腰拍桌要警道歉 學甲警台南市議員謝財旺駁斥

有網友今在PTT爆料，台南市議員謝財旺本月初不滿學甲警分局告發黃姓老翁無照騎機車且未戴妥安全帽，向警方拍桌嗆聲要求向老翁...

桃園少輔院幼兒園6縱火案 嫌犯抓到了

桃園市桃園區坤成街少輔院舊宿舍、幼兒園日前相繼發生火警，連同之前大業路等地傳出火災，檢警調閱監視器查出，該地區前後發生6...

「鬼王」司馬中原寶物傳盜賣疑雲 家屬報案稱遭恐嚇

知名鬼故事作家司馬中原的兒子報案，指父親舊宅物品遭盜賣，損失約50萬元，被控的宋姓男子則稱協助家屬處事，對方未付清允諾款...

「雲林鄭太吉」派出所前公然械鬥拉扯警 殘暴囂張遭訴

今年4月在雲林縣斗六市公正派出所前公然械鬥，還與警察拉扯，行徑囂張完全不將公權力放在眼中，案發當時路人拍的影片網路瘋傳震...

中校偷賣國家隊口罩辯無罪：口罩是我弟湯包店的啦！

國防部台北市後備指揮部中校科長李志交利用督導「口罩國家隊」找舊屬前陸軍機步第269旅聯兵2營戰支連上士作戰訓練士張政陽搬...

七旬老翁二林農會領現金遭搶 歹徒躲觀音寺地下室被逮

彰化縣二林鎮農會今天中午發生搶案，一名24歲邱姓男子到鎮農會中山分部伺機搶奪77歲蔡姓老翁提領3萬5000元，邱男騎機車...

影／合康藥局疑售來源不明口罩還要告民眾 負責人遭訴

知名連鎖藥局合康公司涉販售來源不明口罩遭民眾檢舉，新竹地檢署獲悉，今年8月14日起針對合康總店、各分店、上游廠商、紙盒設...

槍擊案台南迄今15件 議員呂維胤：全台冠軍、槍枝氾濫

台南市今年迄今一共發生15件槍擊案，市議員呂維胤今天在市議會質詢時關切此事，他說，台南市在很多項目勇奪第一，沒想到槍擊案...

上網公開兜售安非他命還買一送一 彰化警方要追查

第二級毒品也可以公開買賣？彰化縣埔心鄉地方臉書社群今天有網友po文，載明安非他命價格，一克3000元，買一送一，一錢1萬...

熱門新聞

雙十連假收假卻未返校 18歲海軍官校學生住家墜樓亡

疑連夜過勞心肌梗塞癱倒派出所門口 高雄澄觀所長昏迷

台中大里客運攔腰撞上休旅車 轎車左側嚴重凹陷4人送醫

3歲女童獨自在家找不到媽媽 推開窗自3樓墜落

女罵「幹XX急拜」辯「急的時候快拜拜」 判罰4000元

復揚科技火警 景碩兩點回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。