老翁提款機領錢遭搶 犯嫌逃逸出車禍躲寺廟落網

蔡姓老翁今天到彰化縣二林鎮一處農會提款機才領完錢，即遭尾隨邱姓男子行搶，邱男得手後騎機車逃逸，卻在路口發生車禍，棄車跑到附近一座寺廟躲藏，不久仍遭警方圍捕落網。

23歲邱男疑因缺錢花用，今天上午鎖定77歲蔡姓老翁，邱男趁老翁剛從提款機領完錢時下手行搶，接著騎機車迅速逃竄，不料沒幾百公尺就發生車禍，棄車負傷跑到一座寺廟地下室躲藏，彰化縣警察局芳苑分局獲報趕往圍捕，順利緝獲邱男。

芳苑分局表示，被害人蔡姓老翁上午10時33分在彰化縣二林鎮中山路一處農會提款機領出新台幣1萬5000元現金後，隨即遭邱姓犯嫌從後方伺機行搶，邱嫌得手老翁剛提領出來的1萬5000元，和皮包內原有的2萬元，共計3萬5000元。

芳苑分局獲報後，立即派遣二林分駐所與偵查隊人員到場處理，經詢問附近目擊民眾循線查緝，上午10時55分就在二林鎮自強街一座觀音寺查獲邱男。初步了解，邱嫌做案動機是缺錢花用。

根據提款機監視器畫面，老翁提款時，邱嫌戴著安全帽和口罩假裝站在後方等候，待老翁清點領出來的現金，放進皮包轉身正要離開時，邱嫌立即逼近下手行搶，讓老翁根本來不及防備，路人見狀大喊「搶劫」，幾名熱心民眾也幫忙追捕，可是最後仍讓犯嫌脫逃。

民風單純的小鎮發生搶案，令居民議論紛紛，所幸犯嫌很快落網，網友肯定警方辦案效率。芳苑分局表示，後續通知被害人到二林分駐所完成報案手續，並依規定製作筆錄、開立報案三聯單，全案已完成受理程序，詢問犯嫌後將依法移送彰化地方檢察署偵辦。