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「雲林鄭太吉」派出所前公然械鬥拉扯警 殘暴囂張遭訴

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

今年4月在雲林縣斗六市公正派出所前公然械鬥，還與警察拉扯，行徑囂張完全不將公權力放在眼中，案發當時路人拍的影片網路瘋傳震驚全國，這名自稱「雲林鄭太吉」的主嫌鄭吉修等26人犯罪集團今年6月落網，因該集團涉以「鄭氏企業」之名獨佔雲林毒品市場，從事暴力組織犯罪，檢察官今天偵查終結提起公訴，鄭嫌等人也遭法院延押。

檢警指出，28歲的鄭吉修曾於107年間教唆手下，犯下槍擊、妨害自由、傷害、毒品和電信詐欺等多起案件遭警檢肅羈押長達1年，隔年50萬元交保後仍不知悔改，徑更囂張，號召更多手下組成犯罪集團，成立「鄭氏集團」「鄭氏企業」等公司，養了許多細漢仔，霸佔斗六和虎尾地區的K他命等毒品市場，他並以「雲林鄭太吉」自許，到處滋事鬥毆。

今年4月19日更在斗六公正派出所前糾眾鬥毆，氣焰囂張。當天多人穿防彈背心持鋁棒打人，完全不理警方制止，在警所前囂張追打，直到員警連續對空嗚槍才罷手，全程被網友拍下，網路瘋傳民眾痛罵簡直無政府了！

檢方說，鄭嫌為威嚇掌控小弟，108年交保後，得知他被抓是有一名小弟出賣，即糾眾跟蹤將這名小弟打到腦出血。此外，他還曾因財務糾紛在燒烤店當眾押走一對夫婦並帶至汽車旅館痛毆。

去年四月間為報復一劉姓男子，持番刀棍棒將他押到汽車旅館毆虐成傷，還活生生拔掉兩顆門牙，整個虐打過程還錄影，並將受傷的劉男拘禁長達十天，殘暴行為，令人髮指。鄭嫌犯行囂張，經常在臉書上自拍持槍照，PO文恐嚇他人，並教唆手下拍下砸車、虐毆毒品對手的畫面，若有不從，就將人抓來痛打或威脅要殺他全家、斷手斷腳等，除以暴力獨佔毒品市場，還涉及多起工程糾紛索錢、討債案件。

此外鄭嫌還在高雄設立電信詐騙機房，幾年來鄭嫌的犯罪組織不斷擴大，受害人超過三、四十人，所駕的暴力犯罪包括殺人未遂、恐嚇取財和妨害自由等大小案件多達數十件。

今年六月鄭嫌落網，警方查扣奧迪R8、賓士、BMW等7部轎車、防彈衣、武士刀、番刀、空氣長槍、安毒品咖啡包等，鄭嫌和旗下4名共犯羈押禁見，全案經檢察官偵查終結，今天依傷害、毀損、殺人未遂、恐嚇取財、詐欺、加重強盜、教唆頂替、毒品、槍砲、組織犯罪等多罪提起公訴。雲林地方法院也裁定延押。

今年四月間在斗六市公正派出所前公然持械片鬥毆完全不理警察制止，行徑囂張震驚全國。記者蔡維斌／翻攝
今年四月間在斗六市公正派出所前公然持械片鬥毆完全不理警察制止，行徑囂張震驚全國。記者蔡維斌／翻攝
警方全力掃蕩邱緝終將自稱「雲林鄭太吉」的鄭吉修犯罪集團瓦解，起出大批槍械毒品和棍棒，鄭今天被以多項罪名起訴。圖／雲林地檢署提供
警方全力掃蕩邱緝終將自稱「雲林鄭太吉」的鄭吉修犯罪集團瓦解，起出大批槍械毒品和棍棒，鄭今天被以多項罪名起訴。圖／雲林地檢署提供
今年四月間在斗六市公正派出所前公然持械片鬥毆完全不理警察制止，行徑囂張震驚全國。記者蔡維斌／翻攝
今年四月間在斗六市公正派出所前公然持械片鬥毆完全不理警察制止，行徑囂張震驚全國。記者蔡維斌／翻攝
警方全力掃蕩邱緝終將自稱「雲林鄭太吉」的鄭吉修犯罪集團瓦解，起出大批槍械毒品和棍棒，鄭今天被以多項罪名起訴。圖／雲林地檢署提供
警方全力掃蕩邱緝終將自稱「雲林鄭太吉」的鄭吉修犯罪集團瓦解，起出大批槍械毒品和棍棒，鄭今天被以多項罪名起訴。圖／雲林地檢署提供

毒品 斗六 恐嚇

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