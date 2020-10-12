「雲林鄭太吉」派出所前公然械鬥拉扯警 殘暴囂張遭訴

今年4月在雲林縣斗六市公正派出所前公然械鬥，還與警察拉扯，行徑囂張完全不將公權力放在眼中，案發當時路人拍的影片網路瘋傳震驚全國，這名自稱「雲林鄭太吉」的主嫌鄭吉修等26人犯罪集團今年6月落網，因該集團涉以「鄭氏企業」之名獨佔雲林毒品市場，從事暴力組織犯罪，檢察官今天偵查終結提起公訴，鄭嫌等人也遭法院延押。

檢警指出，28歲的鄭吉修曾於107年間教唆手下，犯下槍擊、妨害自由、傷害、毒品和電信詐欺等多起案件遭警檢肅羈押長達1年，隔年50萬元交保後仍不知悔改，徑更囂張，號召更多手下組成犯罪集團，成立「鄭氏集團」「鄭氏企業」等公司，養了許多細漢仔，霸佔斗六和虎尾地區的K他命等毒品市場，他並以「雲林鄭太吉」自許，到處滋事鬥毆。

今年4月19日更在斗六公正派出所前糾眾鬥毆，氣焰囂張。當天多人穿防彈背心持鋁棒打人，完全不理警方制止，在警所前囂張追打，直到員警連續對空嗚槍才罷手，全程被網友拍下，網路瘋傳民眾痛罵簡直無政府了！

檢方說，鄭嫌為威嚇掌控小弟，108年交保後，得知他被抓是有一名小弟出賣，即糾眾跟蹤將這名小弟打到腦出血。此外，他還曾因財務糾紛在燒烤店當眾押走一對夫婦並帶至汽車旅館痛毆。

去年四月間為報復一劉姓男子，持番刀棍棒將他押到汽車旅館毆虐成傷，還活生生拔掉兩顆門牙，整個虐打過程還錄影，並將受傷的劉男拘禁長達十天，殘暴行為，令人髮指。鄭嫌犯行囂張，經常在臉書上自拍持槍照，PO文恐嚇他人，並教唆手下拍下砸車、虐毆毒品對手的畫面，若有不從，就將人抓來痛打或威脅要殺他全家、斷手斷腳等，除以暴力獨佔毒品市場，還涉及多起工程糾紛索錢、討債案件。

此外鄭嫌還在高雄設立電信詐騙機房，幾年來鄭嫌的犯罪組織不斷擴大，受害人超過三、四十人，所駕的暴力犯罪包括殺人未遂、恐嚇取財和妨害自由等大小案件多達數十件。