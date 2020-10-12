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七旬老翁二林農會領現金遭搶 歹徒躲觀音寺地下室被逮
彰化縣二林鎮農會今天中午發生搶案，一名24歲邱姓男子到鎮農會中山分部伺機搶奪77歲蔡姓老翁提領3萬5000元，邱男騎機車逃逸，在路口闖紅燈撞到小貨車，棄車跑到自強街觀音寺地下室，被警方逮捕。
警方調查，邱男曾經吸毒，疑似缺錢花用，今天上午到二林鎮農會中山分部外面徘徊，12點到鎮農會中山分部洽公民眾較少，見蔡姓老翁隻身在自動提款機提領現金，於是站在後面假裝也要領錢，待老翁提領現金後，邱男飛快搶奪並騎車逃逸。
二林鎮農會中山分部人員見狀，立刻按下警民連防的警鈴，邱男騎到下一個路口，警方已在後追趕，邱男闖紅燈撞上小貨車，棄機車跑步到自強街觀音寺的地下室躲藏，被隨後追上的警方制服，訊後移送彰化地檢署偵辦。
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