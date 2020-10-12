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槍擊案台南迄今15件 議員呂維胤：全台冠軍、槍枝氾濫

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導

台南市今年迄今一共發生15件槍擊案，市議員呂維胤今天在市議會質詢時關切此事，他說，台南市在很多項目勇奪第一，沒想到槍擊案件也是全台冠軍，他認為槍枝氾濫問題嚴重，要求台南市警察局加強查緝；台南市警察局長詹永茂說，槍枝氾濫問題和販毒，賭場和製作槍枝者都有關聯，市警察局會持續努力查緝違法槍械。

台南市議會今天進行第3屆第4次定期會，市警察局進行工作報告後，市議員呂維胤質詢警察局長詹永茂，呂以警政署公布資料說，今年1月至8月30日，台南市發生槍擊案14件，加上上個月1件，迄今已15件，高雄市1至8月發生13件，新北市發生12件，他問詹說:「槍擊案這麼多，警察局有什麼積極作為？」 。槍擊案造成人心惶惶，警方應該拿出具體方法。

詹永茂說，他剛到任不到3個月，已要求各警分局偵查隊積極查緝槍枝，設法防範，槍枝氾濫問題和販毒，賭場和製作槍枝者都有關聯，市警察局執行相關專案，會持續努力查緝違法槍械，一定會有效遏阻槍擊案發生。

台南市刑大大隊長林宏昇說，台南市發生槍擊案都照實陳報，如槍擊發生物品毀損，在路邊亂開未傷到人，警方都據實陳報。

台南市槍擊案件全台第一，市議員呂維胤（右）在市議會要求警察局長詹永茂（左）加強查緝違法槍枝。記者黃宣翰／翻攝
台南市槍擊案件全台第一，市議員呂維胤（右）在市議會要求警察局長詹永茂（左）加強查緝違法槍枝。記者黃宣翰／翻攝

槍擊 警察 槍枝

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