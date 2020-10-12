桃市警局新一波人事走馬上任 警匪人質事件朱孝全擢升

竹聯幫弘仁會雖是仁堂分支，但該會擁有大批軍火槍械，素有「竹聯幫地下軍火庫」之稱，曾因介入北宜快速公路等重大工程綁標圍事，聲勢超過「母公司」仁堂，也是竹聯幫最具獨立性的組織，鮮少與其他堂口往來，幫眾以團結一心出名，槍口只對外，不對內，這次發生「網內互打」事件，讓弘仁會高層頗為不悅。

2020-10-11 17:30