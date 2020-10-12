桃市警局新一波人事走馬上任 警匪人質事件朱孝全擢升
桃園市警局最新一波科室主管及各分局副分局長人事調整今天上午分別走馬上任，包括新任後勤科長謝建國共17人，其中參與去年0612警匪槍擊挾持人質事件有功的桃園分局偵查隊長朱孝全調升大園分局副分局長，市警局表示，基於治安工作需要，這波人事依品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能及職務歷練通盤檢討調整，希望有效發揮整體治安功能。
市警局表示，今天上午市警局及各分局調升及調整履任17人名單，包括後勤科長謝建國、秘書室主任李泊輝、法制室主任林志鈞、督察室督察吳傳銘、公關室專員林鼎泰、督察室督察張鶴瓊、督察室秘書李維振及主任秘書室警務正呂聰德、督察室督察員陳仲慶。
新任副分局長分別是桃園分局吳富田、中壢分局林東星、八德分局葉欲禎、平鎮分局李忠榮、龜山分局周益銘、大園分局朱孝全、大溪分局梁仲銘、蘆竹分局范源正。
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