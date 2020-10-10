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屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

他騎機車上國道囂張抽菸釀大禍 3天前拿大石頭幹了這事

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

趙姓男子本月五日騎機車上國道高速公路囂張蛇行，邊騎車邊抽菸，造成十多部小貨車、聯結車、小客車連環事故，自己脾臟嚴重破裂，差點賠上性命；其實趙在肇事前三天另涉一起毀損案，警方調查還發現他有毒品前科。

警方調查，趙男（43歲）本月二日下午三點多，從桃園到台北市中山區農安街一處停車場，拿大塊石頭進入收費亭猛砸，造成監視攝像機、玻璃、收銀機毀損。

據了解，趙原是該停車場員工，因長期涉毒，情緒不穩，工作表現越來越差，遭停車場負責人辭退，才心生不滿從桃園北上涉案。

警方當時趕抵，發現趙不在場，透過警民合作，在附近街巷逮到趙；趙說，他跟了停車場負責人二十多年，交情甚好，但近年常莫名遭負責人罵，近日又被他辭退，「實在不爽」。

趙稱，負責人罵了他三字經，還說「你給我走以後都不要來」。

警方詢後將趙依毀損罪嫌送辦。沒想到三天後，趙騎機車上國道，造成多位駕駛連環追撞，另有兩名員警為攔阻他，也多處擦傷。

趙拿大塊石頭進入停車場收費亭猛砸。記者蔡翼謙／翻攝
趙拿大塊石頭進入停車場收費亭猛砸。記者蔡翼謙／翻攝
趙拿大塊石頭進入停車場收費亭猛砸。記者蔡翼謙／翻攝
趙拿大塊石頭進入停車場收費亭猛砸。記者蔡翼謙／翻攝
趙拿大塊石頭進入停車場收費亭猛砸。記者蔡翼謙／翻攝
趙拿大塊石頭進入停車場收費亭猛砸。記者蔡翼謙／翻攝
趙拿大塊石頭進入停車場收費亭猛砸。記者蔡翼謙／翻攝
趙拿大塊石頭進入停車場收費亭猛砸。記者蔡翼謙／翻攝

停車場 國道

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