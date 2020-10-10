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疑似直銷債務糾紛當街擄人 中壢大量警力圍捕引起關注

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢區中正路昨晚7點半許，有名28歲鄭姓男子疑似因直銷產出的債務糾紛，遭4名男子強押上廂型車擄走，警方獲報後出動快打部隊，掌握車號循線追查，迅速於1小時內，在龍岡路三段巷內攔截圍捕該車，將涉案的24歲胡姓男子、18歲余姓男子等7名嫌犯逮捕歸案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、妨害自由、殺人未遂、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。警方出動大量警力圍捕嫌犯車輛，也引起周遭住戶關注，照片PO在網上。

經警方調查，雙方於新北市疑似就因直銷產生債務糾紛，案發當天被害人鄭男一路遭一行人跟追，坐著友人的車逃亡到中壢，沒想到於中正路下車時，立即遭對方4人強押上廂型車擄走，友人見狀才報警。

警方於昨晚8點15分，在中壢區龍岡路三段巷內攔截圍捕該車，將涉案的胡男、余男等7名嫌犯逮捕歸案，查扣毒品1包、折疊刀4把、手指虎1把、現金10萬元、手機7支、瓦斯長槍2支、開山刀2把、匕首2把、瓦斯短槍1把、膠帶2綑等贓證物。

胡男、余男等7名嫌犯供稱，遭鄭男積欠10萬元債務；而鄭男卻始口否認此筆款項。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、妨害自由、殺人未遂、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市中壢區中正路昨晚7點半許，有名28歲鄭姓男子疑似因直銷產出的債務糾紛，遭4名男子強押上廂型車擄走。記者高宇震／翻攝
桃園市中壢區中正路昨晚7點半許，有名28歲鄭姓男子疑似因直銷產出的債務糾紛，遭4名男子強押上廂型車擄走。記者高宇震／翻攝
警方出動大量警力圍捕嫌犯車輛，也引起周遭關注，有民眾將照片PO在網上。記者高宇震／翻攝
警方出動大量警力圍捕嫌犯車輛，也引起周遭關注，有民眾將照片PO在網上。記者高宇震／翻攝
查扣毒品1包、折疊刀4把、手指虎1把、現金10萬元、手機7支、瓦斯長槍2支、開山刀2把、匕首2把、瓦斯短槍1把、膠帶2綑等贓證物。記者高宇震／翻攝
查扣毒品1包、折疊刀4把、手指虎1把、現金10萬元、手機7支、瓦斯長槍2支、開山刀2把、匕首2把、瓦斯短槍1把、膠帶2綑等贓證物。記者高宇震／翻攝

毒品 債務

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