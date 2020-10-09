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影／通緝男見警敲門往後陽台丟包毒品 難逃警前後包夾
新北市保大員警昨天前往五股區查緝遭通緝的黃姓男子，黃男趁女友出面開門的空檔，趁機將多包毒品從5樓後陽台往樓下丟棄，被埋伏在公寓後方的員警抓包，黃男見事跡敗露，只有乖乖就逮。警詢後今天將黃男依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市保大第一中隊4名員警昨天前往五股區五福路一處公寓5樓查緝侵占通緝犯黃姓男子（45歲），員警上門按門鈴時，黃男女友出面應門，一開門看見多名員警，十分機警請員警進門還大聲說，「警察先生，黃男還在房間睡覺。」
過了一會，黃男臉上一副剛睡醒的樣子從房間走出來，正當員警確認其身分之際，突然接到在後陽台下方1樓埋伏守候員警電話通報，表示發現有人將數包疑似毒品的白色粉末夾鏈袋，從5樓公寓後陽台往1樓丟棄。
員警立即將黃男帶至1樓，他見到已守候在1樓後方的員警及被他丟棄後散落滿地的毒品，當場傻眼且坦承犯行，經清點共有海洛英4包，重4.4公克，安非他命5包，共重38.3公克，警詢後將黃男依侵占通緝及毒品罪嫌解送新北地檢署歸案及偵辦。
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