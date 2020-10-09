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影／小黃司機聞巨響帶槍乘客中彈 警：不熟性能槍走火
基隆市陳姓男子7日上午8點多，從台北搭計程車到基隆市，在下高速公路交流道後，突然被自己攜帶的槍擊中胸腹間部位，血流如注，司機聽到一聲巨響後回頭查看發現，緊急送醫救治。警方初步表示，陳男疑不熟悉槍枝性能，導致槍枝走火，持槍動機仍待釐清。
基隆市警察局第四分局表示，7日上午8點多接獲報案，有民眾疑似因受槍傷至醫院就醫，經偵查隊及派出所員警趕至現場調查，到場後受傷陳姓男子已被送進醫院救治，計程車停在基隆長醫院急診室外，警方在地上一個包包內發現有2把疑似改造手槍、18顆子彈。
警方取獲的手槍及子彈，經基隆市警察局鑑識科到場採證，槍枝及彈藥經初步鑑識認定為管制性械彈，第四分局隨即以違反槍砲彈藥刀械管制條例專案偵辦。
經警方調查，陳男獨自一人在台北地區搭乘計程車，在台北原本說要去一家知名汽車旅館，後來又改到多個地點，最後突然說要回基隆。
警方說，據司機表示，到基隆在下交流道後，突聞車內一聲巨響，他回頭查看嚇了一大跳，男子在後座受傷流血，司機緊急送到醫院，經治療後嫌犯意識清楚，生命跡象穩定，初步調查應為男子將槍枝置於皮包內，不熟悉槍枝性能，突因晃動導致槍枝走火意外受傷，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦中。
警方到達現場時，槍彈都已放在車外地上，因此陳男有沒有把槍取出誤扣板機，還是槍還在包包內就走火，警方還要進一步釐清。持槍動機為何，警方仍要調查。
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