影／通通趴下！北市賭場國慶前夕首日開張馬上被衝破

台北市大同區一棟住商混合大樓出現德州撲克賭場，其負責人還在知名論壇PTT招募賭客，警方趁國慶前夕持搜索票衝破，逮回負責人、發牌荷官及賭客共11人，詢後依賭博罪嫌、社維法送辦裁罰。

警方調查，該賭場原在太原路一棟公寓二樓，因環境隔音太差，不斷遭附近住戶檢舉，爾後搬到重慶北路一棟住商混合大樓，昨天是其開張首日。

大同分局建成派出所掌握情資，昨天深夜持搜索票破門，逮回28歲吳姓負責人、32歲周姓女荷官，以及現場9名賭客，詢後將吳、周依賭博罪嫌送辦，賭客依社維法裁罰。