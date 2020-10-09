出獄後疑不滿友人異樣眼光讓他「不舒服」男子竟開槍
屏東縣吳姓男子去年剛出獄，疑不滿朋友用異樣眼光看待他，竟心生怨懟，昨天下午1時40分、1時45分，接連到昆明街、崇德一街朋友住處對空鳴槍，警方接獲報案展開偵辦，吳姓男子開出租車犯案，以更換交通工具躲避警方追緝，警方昨晚十時半時，趁吳在租車行時，當場攻堅逮捕。
屏東警分局昨下午1時40分、45分接連接到民眾報案，有人遭開槍，警方成立專案小組，鎖定涉案的嫌犯吳姓男子（37歲），發現吳姓男子透過吳姓友人代為租車犯案，吳在下午6時多，將租的車輛返還。
警方以車追人、以人找車，往返高屏地區確認吳的蹤跡與使用車輛，長達4個多小時的跟監過程，吳等2人繞行高雄及屏東市區，由於昨天是國慶連假前一天，下午起陸續湧現車流，專案人員尾隨在後，但考量民眾及用路人安全，採持續跟監俟機而動，找尋適合地點再圍捕，避免傷及無辜。
終於在昨晚10時半，吳姓男子等兩人到高雄市仁武區一家租車行，企圖租車繼續逃亡，警方趁兩人在租車行辦理租車手續時，展開攻堅，當場將吳姓男子拘提到案，並在車上發現涉案槍枝1把及子彈11發等證物。
據了解，吳去年剛出獄，疑似不滿朋友用異樣眼光看他，心生怨懟，平常對他的態度讓他很不舒服，昨天認為時候到了，竟到友人住處對空鳴槍。警詢後今將吳姓男子等兩人依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦。
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