出獄後疑不滿友人異樣眼光讓他「不舒服」男子竟開槍

屏東縣吳姓男子去年剛出獄，疑不滿朋友用異樣眼光看待他，竟心生怨懟，昨天下午1時40分、1時45分，接連到昆明街、崇德一街朋友住處對空鳴槍，警方接獲報案展開偵辦，吳姓男子開出租車犯案，以更換交通工具躲避警方追緝，警方昨晚十時半時，趁吳在租車行時，當場攻堅逮捕。

屏東警分局昨下午1時40分、45分接連接到民眾報案，有人遭開槍，警方成立專案小組，鎖定涉案的嫌犯吳姓男子（37歲），發現吳姓男子透過吳姓友人代為租車犯案，吳在下午6時多，將租的車輛返還。

警方以車追人、以人找車，往返高屏地區確認吳的蹤跡與使用車輛，長達4個多小時的跟監過程，吳等2人繞行高雄及屏東市區，由於昨天是國慶連假前一天，下午起陸續湧現車流，專案人員尾隨在後，但考量民眾及用路人安全，採持續跟監俟機而動，找尋適合地點再圍捕，避免傷及無辜。

終於在昨晚10時半，吳姓男子等兩人到高雄市仁武區一家租車行，企圖租車繼續逃亡，警方趁兩人在租車行辦理租車手續時，展開攻堅，當場將吳姓男子拘提到案，並在車上發現涉案槍枝1把及子彈11發等證物。